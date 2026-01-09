◇ラグビー 全国大学選手権決勝 明大―早大（１１日、ＭＵＦＧスタジアム国立）

大学日本一を決める大学選手権決勝は、１１日にＭＵＦＧ国立で早大―明大による伝統の早明戦を迎える。９日は試合登録メンバーが発表され、明大の主将、平翔太はＣＴＢで先発する。大一番を前に「注目される試合だと思うけど、自分たちがやってきた強み、プランを遂行したい」と意気込んだ。

優勝回数は早大が最多１６度、明大と帝京大が１３度で続く。往年のライバルとは明大の過去４３勝２分５６敗だが、今季対抗戦では２５―１９で勝って逆転優勝を果たした。この日は約２時間、相手の攻撃を想定した守りの練習を行ったという。ＳＯ服部亮太（２年）、ＦＢ矢粼由高（３年）ら早大の攻撃の軸を警戒し「最初のフェーズでどれだけ球出しを遅らせられるか。接点が大事。まずは接点で仕掛けられるようにやっていきたい」と見据える。

７季ぶりの優勝をかけた決勝に向けたテーマは「オール・コネクト」。学生自ら考えたテーマは「決勝でもう一つレベルアップするために、メンバーだけではなくて選手、スタッフが一つになって戦う」と思いを込める。早大は準決勝で、王者・帝京大を破っての決勝進出。神鳥裕之監督も「強い。相手にとって不足なし、という言葉がピッタリ」と引き締める。アカクロと紫紺のジャージーのプライドをかけた一戦。平は「気持ちの部分も、攻撃でも繋がることが大事になる。そこに集中する」と、闘志を燃やした。