女優・橋本環奈が主演するフジテレビ系月９ドラマ「ヤンドク！」（月曜・午後９時、１２日スタート）の主題歌を歌い手・Ａｄｏが担当することが９日、わかった。新曲「エンゼルシーク」が、ドラマを盛り上げる。

同ドラマはヤンキーとして荒くれていた橋本演じる田上湖音波（ことは）が、親友の事故死をきっかけに猛勉強で脳神経外科医となり、医療現場に新しい風を吹き込んでいく痛快医療エンターテインメント。

主題歌を担当するＡｄｏは、圧倒的な歌唱力を武器に「うっせぇわ」「新時代」「唱」などのヒット曲を生み出してきた。

新曲「エンゼルシーク」は、ＶＯＣＡＬＯＩＤ楽曲のコンポーザーとして活動するアーティスト・煮ル果実が手がけた楽曲で、ドラマのために書き下ろされた。Ａｄｏと煮ル果実のタッグは２０２２年リリースの「マザーランド」以来。ド直球なロックサウンドとトリッキーなリリックがＡｄｏのストレートな表現のボーカルと合わさって、ドラマを盛り上げる１曲に仕上がった。

Ａｄｏが同局の連続ドラマの主題歌を担当するのは２４年の「ビリオン×スクール」以来、月９ドラマは初となる。

【Ａｄｏのコメント】

「この度、ドラマ『ヤンドク！』の主題歌を担当させていただきます。楽曲は煮ル果実さんに書き下ろしていただきました。煮ル果実さんには以前も楽曲を書き下ろしていただいたことがあるのですが、今回書き下ろしていただいた『エンゼルシーク』は、とてもかっこよくてロックで駆け抜けるようなスピード感があり、歌詞もとっても『ヤンドク！』を表していてすごくぴったりな楽曲になっているんじゃないかなと思っております。早く皆さんにも聴いていただきたいです」