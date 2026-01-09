こちらのグラフは、内閣府が公表している実質賃金の推移です。



物価の変動を考慮したもので、1991年を100とした場合、2020年までにイギリスやアメリカはおよそ1.5倍に伸びているのに、赤線の日本は103でほとんど伸びていません。



一方で最近は、賃上げの話をよく耳にしますよね。少しは改善しているんでしょうか。



むしろ厳しさが増しています。



厚生労働省のきのうの発表では、去年11月の実質賃金は、おととしの同じ月から2.8％減り、11か月連続のマイナスです。





賃金の伸びが、物価上昇に追い付かない状況が続いているんですね。経済の好循環へ欠かせない賃上げをどうやって実現するのか、県内企業の現状を取材しました。「ガシャン！ ガシャン！ガシャン！ ガシャン！」高岡市の広上製作所です。金属プレス加工や建築板金加工などを担い、今年で創業60年を迎えます。アルミなど原材料費は高騰していますが、最低賃金の引き上げが議論されていた去年の夏、正規雇用者の月給を引き上げました。広上製作所 広上利晴社長「物価高が極端に急に来たので 賃金は間違いなく上がらなければならない」こう話すのは広上利晴社長です。去年夏、富山労働局の最低賃金審議会に労働者、有識者とともに使用者側の代表委員として参加しました。県内の最低賃金は、去年10月、それまでの時給998円から6.41％増えて1062円となりました。過去最大の引き上げで、1000円を超えたのは初めてです。パートやアルバイトの時給がアップするだけでなく、正規雇用者の月給にも影響を与えます。広上社長は、賃上げは雇用を守るためだと強調します。広上社長「雇用を守るという前提でやっているわけです。ということは利益を出すためには2つしかないと。1つは売り上げを上げる。1つは費用を減らす」賃上げの原資を作るには売り上げを伸ばすしかない、と社長自ら営業で全国をめぐり、生産性を上げるため、設備投資にも力を入れています。「例えば、こういうものを作るんですけどバンバンバン穴を空けるために金型が必要。昔はこういう状態」「こういう棚にだーと（金型が）並んでいた。これを100個作るのに30分かかるとしたら、本当に加工して試打ちしてドンドンドンとやったらものの3分ほどしかない。あとの27分は（機械が）遊んでいる。半分は金型を探す時間です」金型を探す時間をなくすため、自動で金型を取り出す設備をコロナ禍の際に導入しました。機械の稼働時間もグラフで見える化しています。「（機械が）止まっている時間はなぜ止まっているのかを調べています。止まっている時間は、これを次に入れなさいとIoTを使って実際に稼働を高めにいこうとやっている」人手不足のなか、自動化も進めています。「24時間、夜中でも動いている。 夜中も無人で動いている。設備の入れ替えとか、自動化とか、ロボット化とか、いろいろありますけど、人の仕事は設備に変えに行くしかないんだと。人の仕事は、システムを変えに行くしかないんだと」最低賃金をめぐり、石破前政権は、全国平均を2020年代に1500円にする目標を掲げました。しかし東京商工リサーチの調査では5年以内に1500円は実現可能かという問いに対し、回答した県内58社の半数以上が「不可能だ」としています。広上さんは、人件費の負担にどれだけの企業が耐えられるのか、と指摘します。「全部で100社あるとするじゃないですか。例えば5年後、1500円のときに100社じゃないですよ。そのうちの50社しか残っていないと。だからその50社に残れるか、残らなければいけない」今月5日、県内の経営者が集まった新春互例会。経済団体のトップが示す今年のキーワードのなかにー。県経営者協会 山下清胤会長「企業としては賃上げを含めた価格転嫁を行わなければいけない」県内450社が加盟する県経営者協会の山下清胤会長です。賃上げにつながる価格転嫁が行われなければ経済は成立しないと強調します。県経営者協会 山下清胤会長「賃金も上げていかないと、なかなか雇用もできないですし、いずれ淘汰されていってしまうかもしれないと、日本の国として全体がそうやって賃金も上がるけど価格も上がって、日本経済がきちんと回るそういうふうになっていかなくてはいけないと思います」最低賃金を2020年代に1500円とする石破前総理の目標を引き継ぐかどうかについて高市総理は、「経済動向を踏まえて検討する」としています。また、今月1日には、いわゆる「下請けいじめ」を防ぐ法律が施行されました。中小企業の価格転嫁と持続的な賃上げを定着させるのが狙いで、法律の文面からは「下請け」という言葉をなくしました。中小企業の賃上げやその原資となる価格転嫁が適正に行われるかどうか、今年は今後の日本経済を左右する重要な年になります。