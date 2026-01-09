あすから3連休ですが、大雪が心配ですね。



風も強く大荒れの天気となりそうです。詳しく見ていきましょう。



まずは風です。こちらは、あす午前9時の予想天気図です。



低気圧が発達しながら日本海を進み、この低気圧に向かって、南から暖かく湿った空気が流れ込むため、南風が非常に強まります。



気象台は、あす夕方からあさって日曜日にかけて、警報級の暴風になる可能性が高いとしています。





あすとあさっては、県内各地ではたちの集いが行われるので心配ですね。あさっては雪にも警戒です。あさって午前9時の予想天気図です。西高東低の冬型の気圧配置となり、北西から強い寒気が流れ込みます。こちらは上空5500メートル付近の寒気の予想です。平野部でも大雪をもたらす目安とされるマイナス36度以下の寒気が県内を覆います。さらに強いマイナス42度以下の寒気が流れ込む時間帯もありそうです。続いて地上付近の風と降水の予想です。今回特に警戒が必要なのが「JPCZ」日本海寒帯気団収束帯です。日本海の雪雲の帯が南下し、富山にも影響を及ぼす見込みです。気象台は、大雪が警報級となる可能性は中程度、さらに暴風雪となる可能性が高いとして、警戒を呼びかけています。あす午後6時からあさって午後6時までに予想される24時間降雪量は、多いところで、平野部が20センチ、山間部が40センチ。その後の24時間では平野部が20センチ、山間部が40センチです。あらためて、3連休の警戒情報です。あすからあさってにかけて、暴風雪警報が発表される可能性が高くなっています。またあさってから12日の成人の日にかけて、大雪と波浪の警報が発表される可能性が中程度あります。最新の気象情報や交通情報を確認してください。