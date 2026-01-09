【ワシントン＝中根圭一】米財務省は８日、途上国の地球温暖化対策を支援する世界最大の多国間基金「緑の気候基金（ＧＣＦ）」からの脱退を基金側に通知したと発表した。

トランプ大統領による国連気候変動枠組み条約の脱退指示を受けた措置で、米政府は対外援助を大幅に削減する動きを加速させている。

ＧＣＦは同条約などの下で２０１０年に設立が決まり、島嶼（とうしょ）国やアフリカなどの途上国の再生可能エネルギー導入や、異常気象に備える防災の公共事業などに充てられている。理事会には米国や日本などが含まれる。米国の民間研究機関によると、米政府の拠出額は世界５位で、２３年までに計約２０億ドル（約３０００億円）を提供した。

ベッセント財務長官は声明で「手頃な価格で信頼できるエネルギーが経済成長と貧困削減に不可欠だという事実に反する目標を掲げるＧＣＦのような過激な組織に資金提供しない」と説明した。

これに対し、国連気候変動枠組み条約のサイモン・スティル事務局長は８日、声明で「自滅行為だ。米国の安全保障と繁栄を損なう」と反発した。