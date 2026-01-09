現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が９日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。オレが選ぶプロ野球史上最強チームを「阪急ブレーブス」とし、「やってて勝てる気しなかった」と当時の心境を明かした。

打線だけじゃなく「ピッチャーも良かったしね。（連覇の頃は）足立（光宏）さん。オレがやってる頃は山田（久志）さん。ロッテ戦は山田さんと村田（兆治）さんの投げ合いで（試合時間が）2時間を切っちゃう。どっちが先に1点を取るか。それで1-0で決まるっていう、そういう試合。なんせお互いにテンポがいい。で、打たれない」と懐かしそうに話した。

「実際に対戦したのは、もう西武の強い時だけども、イメージ的に阪急の強さっていうのは残ってる」とし、当時のメンバーを「1番・福本（豊）さん、2番・大熊（忠義）さん、3番・加藤秀司さん、4番・長池（徳二）さん、5番・マルカーノ、6番・ウィリアムス、7番・森本（潔）さん、8番・中沢（伸二）さん、9番・大橋（穣）さん」とスラスラと口にし、「そうそうたるメンバーでしたよ。やってて勝てる気しなかった」と、当時の印象を口にした。