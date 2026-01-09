【サーティワン】「ストロベリー＆チョコレート コレクション」はいちご尽くし限定サンデーも見逃せない！

B-R サーティワン アイスクリームは、季節限定で「ストロベリー＆チョコレート コレクション」キャンペーンを2026年1月9日から2月18日まで実施しています。

人気のストロベリーと濃厚チョコレートをテーマに、多彩なフレーバーやサンデーが勢ぞろいする期間限定シリーズです。甘酸っぱさと深いコクが楽しめるラインアップが勢ぞろいしていますよ。

冬にぴったりのおいしさ！

全国の店舗で展開される「ストロベリー＆チョコレート コレクション」。旬のいちごとチョコレートの組み合わせがテーマのフレーバーやサンデーが期間限定で登場し、バレンタインシーズンにもぴったりな贅沢な味わいが楽しめます。

・ドバイ スタイル チョコレート

トレンドスイーツのドバイチョコレートをアレンジしたフレーバーです。芳醇なピスタチオとホワイトチョコレート風味のアイスに、隠し味の焦がしカラメルで深みある味わいをプラス。ワッフルコーンにカダイフを混ぜ込みザクッとした食感も楽しめます。

販売期間は1月9日からなくなり次第終了。価格はシングル・レギュラーサイズ 420円です。

・チョコレートムースロイヤル

ふんわりムースのようなチョコレートアイスに、チョコチップとフレークをたっぷり混ぜ込んでいます。重厚なチョコレートの風味と食感のアクセントが特徴的なフレーバーです。

・メルティ ストロベリー チョコレート

ほんのり香るいちごと濃厚チョコレートがmixされたフレーバーで、パリッとしたチョコビッツと、とろりとしたいちごリボンがアクセントになっています。

・ストロベリースペシャルタイム

いちごピューレ入りのシャーベットと練乳風味のアイスクリームが重なり合い、ストロベリーの満足感を存分に味わえるスペシャルフレーバーです。

・ストロベリーロイヤルミルクティー

香り豊かな紅茶フレーバーとミルク風味のアイスに、ストロベリーリボンが加えられたリッチな味わいです。甘さと香りのバランスが絶妙な一品です。

アイスクリームと一緒に旬の生イチゴとチョコレートをたっぷり楽しめる期間限定サンデーも登場します。手軽なサイズ感のシングルサンデー2種と、ボリュームたっぷりで大満足なダブルサンデーが3種登場しました。

●シングルサンデー

・ストロベリー

旬の生イチゴをふんだんに使い、ミルキーなソフトクリームと甘酸っぱいストロベリーソースでまとめたシンプルで満足感のあるサンデーです。ベースアイスは自由に選択できます。

価格は500円です。

・チョコレートクッキー

濃厚なチョコレートソースとチョコレートトッピングを合わせた、チョコレート好きにはたまらない味わいに仕上げたサンデーです。こちらもベースアイスは自由に選択可能で、トッピングのミニハートチョコがアクセントになります。

価格は500円です。

●ダブルサンデー

・ピスタチオショコラ

ピスタチオクリーム、ブラウニー、カリカリ食感のキャンディングピスタチオあわせた、ピスタチオの香ばしさと濃厚なチョコレート味を両方楽しめるサンデーです。

価格は840円です。

・ストロベリーミルフィーユ

クラッシュパイが食感と風味のアクセントになった、ミルフィーユのようなサンデー。いちごの甘酸っぱさがたまらない商品です。

価格は840円です。

・ストロベリーブラウニー

濃厚なチョコレートブラウニーが存在感を放つ、チョコ好き・スイーツ好きにおすすめの一品。ココア風味のフィアンティーヌのサクサク食感もポイントです。

価格は840円です。

サンデーはいずれも1月9日〜2月18日までの期間限定販売。なくなり次第終了となります。

●2月15日まで限定！ミニハートトッピングプレゼント

2月9日から2月15日までの期間中、対象商品を購入するとミニハートチョコのトッピングがもらえるうれしい特典が。見た目もかわいく、チョコレートの味わいもプラスされてさらにサンデーを楽しめます。

対象商品：ダブルサンデー・シングルサンデー（ストロベリーミルフィーユ・ストロベリーブラウニー・ピスタチオショコラ・スペシャルストロベリー・ストロベリー・チョコレートクッキー）

●31Clubアプリ限定！スペシャル ストロベリーダブルサンデーも登場

1月15日から2月15日まで、31Clubアプリ会員限定で楽しめる「スペシャル ストロベリーダブルサンデー」も登場します。ポップスクープサイズのアイスを2個使用し、ストロベリーの甘酸っぱさとチョコレートのコクをしっかり堪能できる食べ応えのあるサンデーです。

価格は870円です。

●31Club会員限定！ダブルカップ購入で「カントリーマアム厳選チョコ」プレゼント

1月9日から2月18日までの期間中、ダブルカップを注文すると「カントリーマアム厳選チョコ」が1個無料でもらえます。

・プレゼントの対象となるダブルカップ

スモールダブルカップ参考価格：510円

レギュラーダブルカップ参考価格：760円

「カントリーマアム厳選チョコ」は、外はサックリ、中はしっとりのおなじみの食感に、厳選素材を使用した華やかでコク深いチョコレートの味わいが楽しめる特別仕様。ちょっと贅沢で特別感のある今回のコレクションにぴったりのおまけです。

●バレンタイン＆ホワイトデーに。ハート柄スペシャルBOXも登場

2月9日から3月15日の期間、こだわりのアイスケーキ「31 PÂTISSERIE」を購入すると、キュートなハート柄スペシャルBOXで提供してもらえます。

バレンタイン＆ホワイトデー専用のハート型ピックももらえて、見た目も華やかで手土産にもおすすめです。

●バラエティボックス購入で「ぬいぐるみチャーム」プレゼント

期間中は、バラエティボックス（6コ・8コ・12コ） の購入で、サーティワンオリジナルのぬいぐるみチャームを1コプレゼントするキャンペーンも実施されます。

デザインは以下の2種類。

・ポッピングシャワー（縦約10cm×横約6cm）

・ラブポーションサーティワン（縦約10cm×横約6cm）

ミニサイズなので、バッグやポーチに付けてもかわいく、さりげないアクセントになります。

※価格はすべて税込みです。

東京バーゲンマニア編集部