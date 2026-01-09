元CA芸人「棒状の食レポ、もうやめにしません？」大きな声では言えない提言にあのちゃん「僕は気にしない」

1月8日（木）に放送された見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、普段言えないトークを繰り広げる企画「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える女子会」の未公開シーンが公開された。

元アイドルやモデルなどの女性タレントたちが “ここだけの話”を繰り広げるなか、話題は女性が直面しがちな「食レポ問題」への本音に…。

【映像】元CA芸人「棒状の食レポは絶対切り抜かれる」

「あまり大きな声では言えないと思ってることがあって…」と切り出したCRAZY COCOは、「食レポとかで棒状のものを食べることあるじゃないですか。絶対に後々、切り抜きで回ってくるのに、もう棒状の食レポなくてよくないですか？」と提言した。

何年も前の映像の切り抜きですら、いまだに目にするというCRAZY COCO。「アイドルの方が夏祭りできゅうり1本漬けを食べるとか、もうええやんってなって」と続けた。

一方で自身については「私これだけCAネタでバナナ食うてるのに、1個も切り抜きないのなんでなんですか？」とも語り、スタジオに笑いが起こる。

「今さらやらんでええ、食べんでええよと思う」と語ったCRAZY COCOに、見取り図・リリーも「確かに、今の時代それ用意した時点でなあ」とコンプライアンスにも引っかかるのではないかとうなずいた。

あのは自分が普通に食べているだけのシーンを卑猥に捉えられるのは嫌だとしつつ、切り抜かれること自体は「あまり気にしない」と語る。

これに「強いね」と感心した見取り図・盛山晋太郎は、「嫌やわ俺、自分がそんなシーン切り抜かれたら」と自分に置き換え、笑いを誘った。