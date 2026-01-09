ことしは多くの人が1月5日の月曜に仕事始めだったこともあり、この1週間はフル稼働で新年がスタートしたという人も少なくなかったのではないでしょうか。



10日からは、ことし最初の3連休ですが、カレンダーをめくってみると、2026年は大型連休がとりやすい曜日並びとなっているようです。

◆ゴールデンウィークは最大12連休も!?

最初の大型連休は春のゴールデンウィーク。





◆シルバーウィークは最大9連休!?

カレンダー通りですと5月2日（土）～5月6日（水）まで5連休となっています。さらに、4月29日の前後の平日を休みにできれば、4月25日（土）から5月6日（水）まで最大12連休となります。去年のゴールデンウィークは土日と祝日が重なりましたが、ことしは重ならず5連休以上の連休が取りやすいようです。

そして秋のシルバーウィークですが、カレンダー通りですと9月19日（土）から23日（水）まで5連休。



24日、25日の平日を有給休暇などで休みにできれば9月19日（土）から27日（日）まで最大9連休となります。

◆年末年始は6連休ですが最大9連休も？

次の年末年始は、12月28日に仕事納めの人にとっては1月3日までの6連休となりそうですが、平日を休みにできれば、昨年同様に最大9連休も期待できそうです。



ことしは12月26日が土曜となるため、28日（月）から休みにできると1月3日（日）まで最大9連休が可能です。

◆3連休は6回

連休には行楽や帰省などを予定しているという人もいると思いますが、カレンダー上での3連休はことし6回あります。



【1月】

1月10日（土）、11日（日）、12日（月祝・成人の日）の3連休。



【2月】

2月21日（土）、22日（日）、23日（月祝・天皇誕生日）の3連休。



【3月】

3月20日（金祝・春分の日）、21日（土）、22日（日）の3連休。



【7月】

7月18日（土）、19日（日）、20日（月祝・海の日）の3連休。



【10月】

10月10日（土）、11日（日）、12日（月祝・スポーツの日）の3連休。



【11月】

11月21日（土）、22日（日）、23日（月祝・勤労感謝の日）の3連休。



上記以外に飛び石連休であっても、前後の平日が休めれば、連休が実現できそうです。ことしは、曜日並びをうまく利用すると、連休が取りやすくなるかもしれません。

こうした中ことし、政府はパスポートの発行手数料を7月にも引き下げする方針で調整していて、次の通常国会で法案が通れば、最大7000円の引き下げが見込まれています。一方で、いわゆる「出国税」の引き上げについても調整が進められています。



日本旅行新潟支店によりますと、ことしは年明けから連休を意識したとみられる旅行の問い合わせが複数寄せられていて、去年の年明けよりも動きが早いとみています。