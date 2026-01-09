「11回目の優勝だ」フランス頂上決戦を欠場も…隣国メディアは韓国代表MFのある力を“誇張”気味に称賛「史上最高の…」
フランス王者のパリ・サンジェルマン（PSG）は現地８日、クウェートのジャービル・アル＝アフマド国際スタジアムで行なわれたトロフェ・デ・シャンピオン（フランス・スーパーカップ）でマルセイユに勝利。90分間で２−２と勝ち切れなかったものの、PK戦の末にライバルを下した。ル・クラスィク（伝統の一戦）の勝者となったPSGにとっては、昨年12月のFIFAインターコンチネンタルカップ優勝に続くタイトル奪取となる。
その試合経過を伝えた韓国メディア『OSEN』は、負傷欠場した韓国代表MFイ・ガンインのある力に注目。23年夏の加入以降で、これで11個目のタイトルとして次のように称えている。
「イ・ガンインにとってはPSGで11回目の優勝だ。リーグ・アン２回、チャンピオンズリーグ１回、クープ・ドゥ・フランス（フランス杯）２回、トロフェ・デ・シャンピオン３回、UEFAスーパーカップ１回、クラブワールドカップ１回、インターコンチネンタルカップ１回と、韓国サッカー史上最高の“優勝を引き寄せる力”を誇る」
PSGは2025年のクラブワールドカップ決勝でチェルシーに０−３で敗れているため、イ・ガンインの正確なタイトル数は10個となる。今回のスーパーカップ優勝を華々しく伝えようと、少々誇張してしまったのかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
