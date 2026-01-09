サンフレッチェ広島のガウル新監督が9日、就任会見を開き意気込みを語りました。また、新指揮官を迎えチームも始動です。



就任会見に臨んだサンフレッチェ広島のバルトシュ・ガウル新監督です。



■バルトシュ・ガウル監督

「私にとって最も重要なことは、コミュニケーションです。できるだけすべての選手、スタッフ、クラブのメンバーとコミュニケーションを取ることが非常に重要です。これはサッカーコーチにとって最大の仕事の一つだと思います」





会見に先立ち9日午前、チームの初練習に合流したガウル新監督。アルスランを除く29人の選手と初めて顔を合わせました。ストライカーとして期待の新加入・鈴木章斗も紫のウェアで合流早くも輪に溶け込んでいました。■鈴木章斗「（名前を）なんて呼べばいいかなみたいな。みんなに聞きながら、やってました」一方のガウル新監督は初日から実戦的なメニューを取り入れ、身振りを交えながら精力的に指導しました。そんな新・指揮官に選手の反応は。■鈴木章斗「すごい熱い監督かなと思います」■加藤陸次樹「戦う姿勢だったり、メンタル面をすごく肝に銘じてやる監督なのかなっていう印象です。■バルトシュ・ガウル監督「私の目標は、対戦相手が『このスタジアムでこのチームと対戦したくない』と思うことです。そのために激しく、攻撃的で魅力的なサッカーをしたいと思っています」11日から沖縄県の石垣市で1次キャンプをスタートさせるサンフレッチェ。新監督の手腕に期待です。また、サンフレッチェ広島のホーム開幕戦の日程が発表されました。2月14日、土曜午後2時キックオフです。どんなチームを作り上げるのか、ガウル監督の手腕に注目です。《2026年1月9日放送》