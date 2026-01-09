16Æü¤«¤é¤Î3Æü´Ö¡ÖÄ¹ºê¤¬¥Ð¥¹¥±°ì¿§¤Ë¡×ÌµÎÁ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä£µ¤Ä¤Î¾¦¶È»ÜÀß¹çÆ±¤ÎÂçÃêÁª²ñ¤â¡ÔÄ¹ºê¡Õ
º£·î16Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B¥êー¥°¥ªー¥ë¥¹¥¿ー 2026¡×¡£
¡Ê±ÊÅÄÂóÌ¦¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
NIB¥Ë¥åー¥¹¥¨¥Ö¥ê¥£¤Ç¤Ï¡¢B.WHITE¤ÎÅöÆü¤Î¥æ¥Ë¥Ûー¥à¤òÃå¤Æ¡¢¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¡¢ËèÆü¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¡¢Ä¹ºê»ÔÆâ5¤Ä¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤¬¹çÆ±¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡ÖÂçÃêÁª²ñ¡×¤¬9Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÃêÁª²ñ¤Ï¡Ö¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶Ä¹ºê¡×¡ÖÄ¹ºê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥·¥Æ¥£¡×¡ÖÉÍ²°É´²ßÅ¹¡×¡Ö¤ß¤é¤¤Ä¹ºê¥³¥³¥¦¥©ー¥¯¡×¡Ö¤æ¤á¥¿¥¦¥óÌ´ºÌÅÔ¡×¤ÎÄ¹ºê»ÔÆâ5¤Ä¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤¬¹çÆ±¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
5´Û¤ÎÏ¢·È¤ÏµîÇ¯¤Î²Æ¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Ç¡¢º£²ó¤ÏB¥êー¥°¥ªー¥ë¥¹¥¿ー2026¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È´ë²è¡£
±þÊç¤Ë¤Ï¡¢2¤Ä°Ê¾å¤Î»ÜÀß¤ÎÍøÍÑ¤¬É¬Í×¤Ç¡¢5¤Ä¤Î»ÜÀß¤¹¤Ù¤Æ¤ÇÇã¤¤Êª¤·¤¿¿Í¤Ë¤ÏÃêÁª¤Ç¡¢½Ð¾ìÁª¼ê¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥æ¥Ë¥Ûー¥à¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÉÍ²°É´²ßÅ¹ Æü±Ê ·é ±Ä¶ÈËÜÉôÄ¹¡Ë
¡Ö¤Þ¤¿¤È¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¸©Æâ¤äÁ´¹ñ¡¢À¤³¦¤«¤é¤â(¥Õ¥¡¥ó¤¬Íè¤Æ)Ä¹ºê»ÔÆâ¤ò²óÍ·¤·¤Æ¤â¤é¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢5´Û¹çÆ±¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÄ¹ºê¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
ÂçÃêÁª²ñ¤Ï¡¢º£·îËö¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡½ÐÅç¥á¥Ã¥»Ä¹ºê¤Ç¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¿Í¤âÌµÎÁ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È
¥ªー¥ë¥¹¥¿ー3Æü´Ö¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤âÌµÎÁ¤Ç»²²Ã¤¬¤Ç¤¤ë¡Ø¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE ALL-STAR FES 2026¡Ù¤¬¡¢½ÐÅç¥á¥Ã¥»Ä¹ºê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
½ÐÅç¥á¥Ã¥»Ä¹ºê¤Î²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¤ä¥¹¥Æー¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤Û¤«¡¢
¥Õ¥¡¥óÉ¬¸« ¡ÈB¥êー¥°ºÇÂç¤Î¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡É ¤¬ÅÐ¾ì¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢3ÆüÌÜ¤Î¥áー¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÁª¼ê¤â¡¢ËèÆü Íè¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥Öー¥¹¤â¡£
¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï¡¢¸©»º¼ò¤ä¥È¥ë¥³¥é¥¤¥¹¡¢¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÄ¹ºê¥°¥ë¥á¡×¤¬½¸¤Þ¤ë¤Û¤«¡¢Ä¹ºê¤ä¶å½£¤Î´Ñ¸÷¾ðÊó¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¤ë¥¨¥ê¥¢¤â¡£
¸©Æâ³°¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬¡¢¿©¤ä´Ñ¸÷¤Ê¤ÉÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¥Öー¥¹¤â½ÐÅ¸Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂÎ¸³¥Öー¥¹¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£
Æ´¤ì¤ÎÁª¼ê¤È¥·¥åー¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÈæ³ÓÂÎ¸³¤Î¤Û¤«¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Î¥²ー¥à¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥·¥åー¥È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬¤Ç¤¤ë¥Öー¥¹¤Ê¤É¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥²ー¥à¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
B¥êー¥°¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥Õ¥§¥¹¤Ï¡¢16Æü～18Æü¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¡¢½ÐÅç¥á¥Ã¥»Ä¹ºê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£