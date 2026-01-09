新日本プロレスの“逸材”として長年団体を支えてきた棚橋弘至の引退に、海を越えて“逸女”からもねぎらいのメッセージが寄せられた。

【画像】懐かしい写真も…“逸材と逸女”貴重な2ショット

日本時間1月4日に行われた「レッスルキングダム」で現役引退した棚橋に対し、WWEで活躍する日本人女子レスラーのイヨ・スカイが、自身のXを更新。感謝と労いの言葉をつづり、過去の写真を添えて思いを表現した。

イヨは投稿の中で、「たっっっっくさんのプロレスラーに素晴らしい影響を与えてくださいました。私もそのうちのひとり」と記し、棚橋が日本のプロレス界全体に与えた影響の大きさに言及。さらに、11年前の対談で贈られたという“逸女（イツジョ）”の肩書きが「私の一生の宝物」と明かし、個人的な思い出も紹介した。

両者は同じ団体で長く直接交わる関係ではなかったものの、棚橋が“新日本の顔”として築いてきたプロレス観や存在感は、当時女子団体で活動していたイヨにとっても大きな刺激だったことがうかがえる。トップとしてリング内外で背中を見せ続けた棚橋の姿勢は、世代や団体を超えて多くのレスラーに影響を与えてきた。

投稿には「2026年1月4日 #棚橋引退 アメリカから応援しています」ともつづられており、現在はWWEを主戦場とするイヨならではの言葉で、最後までエールを送った。このメッセージに、ファンからは「時代を超えたリスペクト」「女子レスラーにも影響を与えていたのが分かる」「素敵な関係性」といった声が相次いでいる。

男子・女子、団体の垣根を越えて語られる棚橋弘至の存在。その偉大さを改めて感じさせる、イヨ・スカイからのメッセージとなった。

Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved