　劇場版『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』で監督を務めた福田己津央監督が9日、自身のXを更新し、手術したことを写真付きで報告した。

【写真】痛々しい…鼻にチューブ　病室のベッドで横になる福田己津央監督

　Xでは「年末にちょっと体の不具合が見つかって、今日手術しました。とりあえずタバコはやめたと宣言しておこう」と報告。

　ともに投稿した写真では、病室のベッドで横になる福田監督の姿を見ることができる。

　福田監督は、アニメ『新世紀GPXサイバーフォーミュラ』『GEAR戦士電童』『機動戦士ガンダムSEED』などで監督を務め、数々のアニメ作品を手掛けている。