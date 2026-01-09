『ガンダムSEED』福田己津央監督、手術報告「体の不具合が見つかって」
劇場版『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』で監督を務めた福田己津央監督が9日、自身のXを更新し、手術したことを写真付きで報告した。
【写真】痛々しい…鼻にチューブ 病室のベッドで横になる福田己津央監督
Xでは「年末にちょっと体の不具合が見つかって、今日手術しました。とりあえずタバコはやめたと宣言しておこう」と報告。
ともに投稿した写真では、病室のベッドで横になる福田監督の姿を見ることができる。
福田監督は、アニメ『新世紀GPXサイバーフォーミュラ』『GEAR戦士電童』『機動戦士ガンダムSEED』などで監督を務め、数々のアニメ作品を手掛けている。
