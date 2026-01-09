極限状態の読み合いが生んだまさかの行動。新たなライバル勝負となりつつあるかまいたち・濱家隆一と岡野陽一のヘッズアップで、予期せぬ“変顔リアクション”が飛び出した。

【映像】かまいたち濱家、極限状態でみせた“志村フェイス”

各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC シーズン2」の第4回が1月3日に放送。

初出場となった濱家は、この予選テーブルで隣に座るギャンブル好き芸人・岡野とたびたびマッチアップ。岡野の渾身ブラフに勝負を降ろさせられるシーンもあるなど、調子を乱されていた。

この場面では、ダイヤとスペードの「A6」を持つ濱家と、スペードの「AK」を引き当てた岡野がぶつかる。最初に場に出たカードは全てダイヤの「8・10・2」。これで濱家はフラッシュに王手となり、俄然勝負はわからなくなる。

濱家はここで8000点の追加ベット。強気のアクションに思わず「ホントですか？」と濱家に聞いてしまう岡野。「こんなんで（ベット）できないと思うんだよ…」「ホントかウソかだけ、どっちでもいいので教えてもらっていいですか？」などとしつこく食い下がる岡野に、濱家は全力の変顔を見せ、拒否を貫いた。

まさかの“志村フェイス”に他の共演者も爆笑。しかし、このリアクションを見た岡野はなぜかオールイン（手持ちチップ全ベット）を選択。濱家も引き下がれずこれに付き合うと、最後まで濱家にフラッシュは成立せず、岡野が勝利。濱家は最後まで「あんたもう終わりだよ」「俺の勝ちだ」などと煽られ続けていた。

◆小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC 各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合う「ABEMA」オリジナルのポーカートーナメント。8名ずつの2卓に分かれて戦う予選、各卓の上位4名と敗者復活戦を勝ち上がった1名が進出するファイナルステージで構成されている。

（ABEMA／「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC」より）