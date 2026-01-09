逗子市が県から買い取り方針を示している渚マリーナ＝９日、逗子市新宿

２０２７年３月に閉鎖するプレジャーボートの保管施設「渚マリーナ」（逗子市新宿）について、逗子市の桐ケ谷覚市長は９日までに同マリーナを県から取得し、マリーナ施設を継続した上で新たな観光拠点として活用する方針を明らかにした。市と県は今年３月にも売買に向けた仮契約を締結し、２８年４月の新マリーナの供用開始を目指す。

渚マリーナは０６年、市内を流れる田越川でプレジャーボートなどの不法係留が横行していたため、県がボートの保管場所として川沿いの県有地に開業し、小坪マリーナー（同市小坪）が運営してきた。県と同社との２０年間の協定が２６年度末で期限を迎えるため、渚マリーナ閉鎖後の利活用について県が市の意向を照会していた。

近隣住民からは渚マリーナ閉鎖後に再び不法係留が増える可能性があることから現行のマリーナ機能の維持を求める声が上がった。市は昨年１１月、県に跡地の譲渡要望書を提出し、県も同１２月に承諾した。

市は約６千平方メートルの渚マリーナの買い取り額を約８億円と試算。２６年度に県から正式に買い取った上で２７年度に指定管理業者をプロポーザル公募する。