¹È¤æ¤º¤ë¡¡¥³¥á¥Ç¥£¡¼ºîÉÊ¤ÇÏ·ÇÌÌò¤ËÄ©Àï¡Ö±Ç²è¡Ø¥Ó¥Ã¥°¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¡Ù¤Ë»÷¤Æ¤ë¤Ê¡×
¡¡¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄÀ±ÁÈ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Ç½÷Í¥¤Î¹È¤æ¤º¤ë¤¬£¹Æü¡¢Âçºå¡¦ÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ì¥·¥¢¥¿¡¼¡¦¥É¥é¥Þ¥·¥Æ¥£¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âçºå¹ñºÝÊ¸²½·Ý½Ñ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖÉ±¤¬°¦¤·¤¿¥À¥Ë¾®ÁÎ¡×¡Ê£±£¸Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤Î¥²¥Í¥×¥í¸å¤Ë¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡·àºî²È¡¦¸åÆ£¤Ò¤í¤Ò¤È»á¤¬£±£¹£¹£¸Ç¯¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿Ì¾ºî¤Ç¡¢¹È¤ÏÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ÎÆþ½ê¤¹¤ëÏ·ÇÌ¡Ö¤¹¤ß¤ìÉ±¡×¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¡¢ÇÑ¥Ó¥ë¤ÇÅê¿È¼«»¦¤ò¿Þ¤ëÃË¡Ê±º°æ¤Î¤ê¤Ò¤í¡¦ÃËÀ¥Ö¥é¥ó¥³¡Ë¤ÈÇÑ¥Ó¥ë¤Ë½»¤ß¤Ä¤¯ÃË¡Ê¸åÆ£»á¡Ë¤È¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÎÉ¤¤³Ý¤±¹ç¤¤¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤·¤ÆÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤òÃ¦Áö¤·¤¿¼Ö¤¤¤¹¤Î¤¹¤ß¤ìÉ±¤¬¡¢¹Ô¤¯Àè¡¹¤ÇÀÎ¤Î²ÈÍè¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¶§°¤Ê¥Û¡¼¥à¿¦°÷¤«¤éÆ¨¤²¤ë¡£·àÃæ¤Ç¤ÏÇÐÍ¥¤¬µÒÀÊ¤Ë²¼¤ê¤Æ´ÑµÒ¤È¿¨¤ì¹ç¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤ë¡¢»²²Ã·¿¤Î¥³¥á¥Ç¥£¡¼ºîÉÊ¤À¡£
¡¡¥²¥Í¥×¥í¤ò½ª¤¨¡¢¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤¿ÍÍ»Ò¤Î¹È¤Ï¡ÖµÒÀÊ¤Î¾Ð¤¤¤Î´Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤ª¼Çµï¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢°ì¤Ä¤ÎºîÉÊ¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ëè²ó¡Ê¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¡ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£¤µ¤é¤ËÆ±ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç±Ç²è¡Ø¥Ó¥Ã¥°¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¡Ù¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤¬±é¤¸¤ëà¤¹¤ß¤ìÉ±á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤ÎÌò¤Ï¡¢¥Û¥é¤ò¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ç§ÃÎ¾ÉÅª¤Ê´¶¤¸¤Ç¡Ø²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¡¢¤É¤ó¤É¤óÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡ØËÜÅö¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ù¤È¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î´¶¤¸Êý¡£Àµ²ò¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¸åÆ£»á¤Ï¡Ö£²£°Ç¯Á°¤Ë¤â¡¢¤³¤Î·à¾ì¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬£³¿Í»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢£²£°Ç¯Á°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¿¿Í¤ÎÊ³Æ®¤â¤¼¤Ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Á°¤Ë¸«¤¿¿Í¤â¡¢¤â¤¦£±²ó¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£