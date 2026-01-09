ÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¡¡¥è¥Í¥À2000¤Ë¥ÉÄ¾µå¼ÁÌä¡ÖM¡¾1¤è¤êTHE W¤ÎÊý¤¬¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤¤¡©¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¤¬£¹Æü¡¢Ê¸²½ÊüÁ÷¡ÖÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥é¥¸¥ª¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£ºòÇ¯¤Î¡Ö£Í¡¾£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ö¥è¥Í¥À£²£°£°£°¡×¡ÊÀ¿¡¢°¦¡Ë¤Ë¥ÉÄ¾µå¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡ÂçÃÝ¤Ï¥²¥¹¥È¤Î£²¿Í¤Ë¡Ö¡Ø£Í¡¾£±¡Ù¤Ë¤Ï½Ð¤¿¤±¤É¤µ¡¢¡Ø¡Ê£Ô£È£Å¡¡¡Ë£×¡Ù¤Ë¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¡©¡¡¤Ê¤ó¤Ç¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÀ¿¤Ï£³Ç¯Á°¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÇ§¤á¡Ö»þ´ü¤¬¡Ê£Í¡¾£±¤È¡Ë¶á¤¯¤Æ¤¹¤´¤¯¡££²£²Ç¯¤Ë£×¤Î·è¾¡¤È£Í¡¾£±¤Î·è¾¡Î¾Êý½Ð¤Æ¡¢£±½µ´Ö¤ËÎ¾ÊýÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Èà£²£°£°£°Ëü¥Á¥ã¥ó¥¹á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢Î¾Êý¼è¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡Ø¼è¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡£¡Ø¼è¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢£±¸Ä¤Ë¤·¤Á¤ã¤¦¤è¡¢¤³¤Ã¤Á¤À¤Ã¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÊÖÅú¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÂçÃÝ¤Ï¡Ö¤Ç¤â¤µ¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤¿¤é¼ºÎé¤À¤±¤É¡¢£×¤ÎÊý¤¬¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤È¥º¥Ð¥ê¡£À¿¤¬¡ÖÊ¬Êì¤Î¾¯¤Ê¤µÅª¤Ë¤Ï¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È±þ¤¸¤ë¤È¡¢ÂçÃÝ¤Ï¡Ö¤·¤«¤â£Í¡¾£±¤À¤Ã¤¿¤éÃË·Ý¿Í¤Î¤â¤Î¤¹¤´¤¤¤ä¤Ä¤é¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÍè¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡££×¤ÎÊý¤Ï½÷¤Î¿Í¤Ð¤Ã¤«¤ê¤À¤·¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¤ó¤«¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¤ÏÉßµï¤¬Äã¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¾ö¤ß¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤ÏÀ¿¤â¡Ö³Î¤«¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤ëÊ¬ÊìÅª¤Ë¤Ï¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¥¿¥¸¥¿¥¸¤Ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÂçÃÝ¤Ï£²£°£°£²¡Á£°£¸Ç¯¤Þ¤Ç£·ÅÙ¡Ö£Í¡¾£±¡×¤Î¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£