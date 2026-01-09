Photo: junior

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

デザインが気に入っている椅子なのに、長時間座っているとお尻が痛い……。筆者も含め、そんな経験がある人も多いのでは？ とはいえ椅子を買い替えるのはお金も手間もかかります。

そんな悩みをサクッと解決できるのがクッションですが、今回はその中からマットレスでも定番の3Dファイバーを活用した「ZABUSHION」を体験したレポートをお届けします。

結論からお伝えすると、“柔らかすぎないことの心地よさ”を実感できたので、ぜひ参考にしてみてください。

レザータイプ新登場【敷くだけで新次元の座り心地】長時間座る人専門ブランドの挑戦 12,870円 【超超早割 35%OFF】 詳細をチェック

高級感溢れるプレミアムクッション

Photo: junior

こちらが今回試した「ZABUSHON」。表面生地はPVCレザーですが、上品なエンボス加工で高級感もたっぷり。

Photo: junior

本製品の最大の特長が中材の国産3Dファイバー。4.5cmもの厚みがあり、しっかりとした弾力が感じられます。高級ベッドマットでも定番の素材ということで体圧分散能力も高いのがポイントですよ。

“柔らかすぎない”が正解だった

Photo: junior

4.5cmの厚みは椅子にセットするとそこまで分厚く感じませんが支える力は抜群。沈み込みも少なく、底づき感はゼロ。

Photo: junior

体重全体はしっかり支える硬さとクッションとしての柔らかさのバランスがいいですね。この座り心地なら姿勢の維持もしやすいと感じました。

国産クオリティも実感

Photo: junior

裏面は全体が滑り止め素材なのも優秀。ポンと置くだけのクッションなので前後左右に動きそうな印象でしたが、ズレが気になることはほぼ無かったですよ。

Photo: junior

もちろん縫製なども整っており、丁寧な仕事が感じられます。

Photo: junior

箱もしっかりしていて“良い品”という雰囲気も十分。プレゼントにもぴったりなアイテムだと感じました。シンプルで持ち運びもしやすいので、1つあればリビングやダイニングのほか、デスク用にと活躍してくれるでしょう。

ボリュームたっぷりなふわふわ系クッションが好きな人だとちょっと違うと思いますが、座り心地の質と安定感を求めるならオススメですよ。

Source: machi-ya

本記事制作にあたりzabushionより製品貸与を受けております。