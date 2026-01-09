はじめて確定申告をする際に、申告書を前に「なにから手をつければいいかわからない」状態になる人もいるのではないでしょうか。そんな人のために、確定申告に関する初歩的な疑問について、『年金生活者・定年退職者のためのかんたん確定申告 令和8年3月16日締切分』を監修した税理士の磯浩之さんに話を伺いました。

※ この記事は『知らないと損をする！ 年金生活者・定年退職者のためのかんたん確定申告 令和8年3月16日締切分』（扶桑社刊）より一部抜粋、再構成の上作成しております

Q1：確定申告が必要な人はどういう人？

原則として、収入があって年末調整をされていない人は、確定申告の必要があります。自営業者や個人事業主、フリーランスなどは確定申告が必須です。また、年の途中で退職して、年内に再就職していない人も、年末調整ができないので確定申告が必要です。

給与所得者は、会社が年末調整をしてくれるので、通常は確定申告をしなくてもOKです。

ただし、給与所得者であっても、年収が2000万円を超える人、2社以上から給与をもらっている人、副業で20万円を超える収入がある人などは確定申告が必要となります。

Q2：源泉徴収票の住所や氏名が変わった場合はどうする？

結婚や離婚、引っ越しなどで、源泉徴収票に記載された住所や氏名が変わってしまったという人もいるでしょう。そういう人は、確定申告をするときの住所や氏名を記載して申告してください。

なお、源泉徴収票の住所・氏名を変更する必要はありません。

申告書には、還付金の振込先を記入する欄がありますが、住所・氏名が変わった人は、変更後の名義の口座を記入することを忘れずに。

Q3：確定申告の申告書はどこで入手できる？

国税庁のホームページの「確定申告書等の様式・手引き等」というページで、申告書な付表などを公開しているので、必要な書類を印刷しましょう。

このページには過去の申告書も掲載されているので、2026年に確定申告をする際は、「令和7年分」のものを選んでください。

1月中旬以降であれば、税務署に出向いて入手することもできます。申告書の入手だけなら、管轄の税務署でなくてもかまいません。

また、確定申告書は、税務署に請求すれば郵送してくれます。ただし、即日に届くわけではなく数日かかることもあるので、郵送を希望する場合は余裕をもって請求しましょう。

Q4：税金はいつまでに、どうやって納付すればいい？

確定申告は申告するだけで終わりではありません。納税が必要な場合は、納税をすませてはじめて確定申告が完結します。

税金を支払わなければならない人は、原則として毎年3月15日が納付期限です。2026年は3月15日が日曜日なので、納付期限は3月16日となります。

税金を納付するときは、納付書とともに金融機関で納税するのが基本です。ちなみに、納付書は税務署から送られてくるわけではないので、税務署で入手して自分で必要事項を記入する必要があります。

そのため、納付書で納税する場合は、期限ぎりぎりではなく、ある程度余裕をもって申告したほうがいいでしょう。

また、金融機関の預貯金口座からの引き落としで納税する方法もあります。事前に｢預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を税務署か、依頼書に記載した金融機関に届け出なければならないので注意しましょう。

そのほか、QRコードを利用したコンビニ払い、スマホアプリやクレジットカード、インターネットバンキングを利用する方法もあります。

納付書での納税以外の納付方法では、事前に申請が必要な場合や納付額に上限がある場合もあるので、あらかじめ確認しておきましょう。

Q5：お金がたりないときは延納できる？

所得税は3月15日（2026年は3月16日）までに納付しなければなりませんが、半額以上を納付期限までに納付すれば、原則として5月31日（2026年は6月1日）まで延納できます。

延納を希望する場合は、確定申告書の「延納の届出」欄に記入しておけばOKです。別途で申請する必要はありません。

ただし、延納期間中は年0.9％の割合で利子税がかかるので注意してください。

以上、確定申告に関する基本的な疑問について解説しました。わからないことがあったら税務署に確認するか、国税庁のホームページを確認しましょう。