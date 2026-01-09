Image: OpenAI

OpenAIが医療分野への取り組みを加速！

これまで健康に関するアドバイスをChatGPTに聞いていた方もいると思いますが、健康に特化したChatGPT専用機能が使えるようになります。

OpenAIは医療記録、ウェルネスアプリ、ウェアラブル端末と連携できる健康分野に特化した「ChatGPT ヘルスケア」を発表しました。

OpenAIは発表の中で、

ChatGPTは、検査結果を理解する手助け、医師の診察に向けた準備、食事や運動習慣の組み立て方、医療利用の傾向に基づいた保険プランの比較などをサポートします。

と述べています。

医療記録やアプリと連動

睡眠や活動量のデータを共有するApple Health、食事や栄養のアドバイスを受けられるMyFitnessPal、ハイキングのためのアプリAllTrails、そしてエクササイズの計画が立てられるPelotonなど、さまざまなアプリを連携できます。さらにInstacartも接続できるので、ChatGPTが摂取すべきだと判断した食事内容に基づいて、買い物リストを作成することもできます。

OpenAIによると、ChatGPTヘルスケアは60か国以上から260人を超える医師とともに、2年以上にわたって開発が進められてきたそうです。

今のところまだ正式リリースはされていませんが、ChatGPTヘルスケアのトップページには順番待ちリストへのリンクが用意されていて、現時点では最終的な調整のためにアーリーユーザーのみに提供されているようです。

医療記録との連携機能はアメリカのみ利用可能で、それ以外の機能は、かなり厳しいデジタルプライバシー法がある欧州連合、スイス、イギリスを除き、世界中で利用可能となっています。

プライバシー対策は？

ChatGPTは、これまで一部のユーザーの質問が公開状態になり、検索エンジンから閲覧できるようになってしまったことをきっかけに、プライバシー問題が問われてきました。

しかしOpenAIは、ChatGPTヘルスケアは専用設計の暗号化と分離設計によって安全に保護されており、このプライバシー対策こそが、通常のChatGPTとの差別化要因だと述べています。

ChatGPTヘルスケアには他の情報とは分離されていて、情報はそのチャット内に限定されるとされています。ただし、ヘルスケアのチャットは、ヘルスケア以外のチャットから収集されたユーザー情報にアクセスできる仕組みになっています。また、ヘルスケア内での会話は基盤モデルの学習には使用されないとのことです。

医療分野への投資

OpenAIはここしばらく、医療分野への投資を段階的に拡大してきました。2025年5月には、AIシステムの能力を評価するための新たなベンチマーク「HealthBench」を公開していて、これはChatGPTヘルスケアの学習にも用いられています。

その後、OpenAIは医療AIチームに著名な人材を迎え入れました。医療業界向けネットワーキングツールDoximityの共同創業者であるネイト・グロス氏もその一人で、臨床医や研究者と協力しながら新しい医療テクノロジーを生み出す取り組みを率いています。

同じ時期にOpenAIは、ケニアのヘルスケア企業Penda Healthとの提携も発表。また、最新モデルGPT-5の発表時には、潜在的な健康リスクを能動的に検知し、治療計画を作成できる能力を強調していました。

さらに、トランプ大統領主導の民間主導イニシアチブにおいて、AIアシスタントを患者ケアに活用し、60社にわたるアプリやプログラム間で医療記録を共有する取り組みのパートナーにも名を連ねています。

同じく夏には、新たにアプリ部門のCEOとしてフィジ・シモ氏を採用。シモ氏は、AIの活用分野の中でも特に医療に強い関心を寄せており、ヘルスケアの立ち上げについても「とても個人的な思い入れがある」と語っています。

期待と懸念が交差する医療AI

OpenAIが医療AIに大きく舵を切っているという事実は、懸念される事例も一部ありつつも業界全体としてAIを受け入れる流れが広がっていることを示しているとも言えます。規制の動きも、医療AIにとっては追い風になりつつあります。

たとえば、ユタ州ではAIによる処方薬更新が認められ、米国食品医薬品局も「医療グレード」をうたわない限り、ウェルネス系ソフトウェアやウェアラブルについては比較的緩やかな規制を行う方針を示しています。

米国食品医薬品局のマーティ・マカリー長官はFox Businessの取材に対して、

デバイスやソフトウェアが単に情報を示すだけのものであれば、米国食品医薬品局の規制の対象にはならないという点を、企業に対して明確に伝えたいのです。

と語りました。

とはいえ、たとえ健康やウェルネスに関する助言にとどまる内容であっても、それが誤っていた場合、ユーザーに深刻な結果をもたらすこととなります。ChatGPTはこの一年、精神的な問題を抱えるユーザーの自殺を招くことになった複数の事例をめぐり、強い批判を受けてきました。

OpenAIは、投資を拡大するのと並行して、医療分野における自社製品の位置づけを確かなものにしようとしています。今週初めには、毎日4000万人以上のChatGPTユーザーが健康に関するアドバイスを求めているとする報告書も公開していますし、

また、世界中の医療データへの全面的なアクセスを求めることや、消費者向け医療AIに対するよりわかりやすい規制ルートの整備を要望するなど、政策面での構想例も打ち出しています。さらに、今後数か月以内に、医療AIに関するより詳しい政策の方向性をまとめて発表する予定だとしています。