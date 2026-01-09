オケージョンも日常も“この1本”で！【ハニーズ】大人の味方♡「きれいめパンツ」

きちんと見せたい日も、気負わず過ごしたい日も頼りになりそうなパンツを、【ハニーズ】からピックアップ。センタープレス入りで上品さがありつつ、心地よさを感じられそうな素材の「きれいめパンツ」をご紹介します。通勤からセレモニーまで幅広いシーンに対応できるから、一本あるとコーデの心強い味方になるはず。

センタープレス × テーパードでスマートな印象に

【ハニーズ】「センタープレスパンツ」\3,480（税込）

センタープレスが入ったすっきりシルエットの一本。公式オンラインストアに「通勤から入学式・卒業式などのセレモニーシーン、リクルート活動まで、きれいめスタイルに大活躍」とあるように、一本あれば幅広い予定に対応できるのが魅力です。ストレッチが利いたツイル素材と後ろウエストゴムで、長時間はいてもノンストレスで過ごせそう。

迷った日に頼れる使い勝手のいい3色ラインナップ

洗濯機で洗えるうえ、シワになりにくい仕様で、忙しい大人の日常に寄り添ってくれるのも心強いポイント。ジャケットとセットで着れば、きちんとしたいシーンにも自信を持って臨めそうです。色はブラック・ネイビー・ライト杢グレーの3色展開で、手持ちのトップスや予定に合わせて選べるのも嬉しいポイント。

ほんのりフレアで美脚見えが狙えそう

【ハニーズ】「セミフレアパンツ」\2,480（税込）

ゆるやかなフレアラインとセンタープレスで、脚がきれいに見えるよう計算された一本。「程よい厚みで伸縮性もあり、はき心地抜群」（公式オンラインストアより）の素材で、動きやすそうなのも魅力です。抗菌防臭機能付きなので、冬の重ね着シーズンでも快適に過ごせそう。

軽やかで上品なグレージュもあり！

公式オンラインストアに「パンプスで大人っぽく、スニーカーでカジュアルダウンなど、幅広いスタイルに活躍」とあるように、TPOに合わせて印象を変えられる汎用性の高さが魅力です。カラーはブラック・ネイビー・グレージュの3色展開で、どれも大人が日常に取り入れやすい落ち着いた色味。特にグレージュのパンツは、重く見えがちな冬コーデに軽快さを添え、カーディガン合わせも品よくまとまります。

writer：Sara.K