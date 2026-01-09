《新作》欲しかったのキターーッッ！【3COINS】落ち着きグレーが上品♡「キッチン雑貨」

12月8日に発売された【3COINS（スリーコインズ）】の「キッチン雑貨」は、優秀アイテムが勢揃い。機能性の高さはもちろん、スリコらしいシンプルでおしゃれなデザインは使い勝手が良く、大活躍すること間違いなしです。そこで今回は、落ち着きのあるグレーの色合いが上品なキッチン雑貨を紹介します。

おしゃれな電動ミルがついにスリコに登場！

スタイリッシュなグレーの色合いとシンプルなデザインが高級感のある「電動ミルスリム」。スリムタイプなので収納の場所を取らず、手に取りやすいサイズ感なところも使いやすさのポイントの1つです。粗挽き・細挽きも調整できるため、料理に合わせて好みの挽き方が選べます。電動ミルは電池式のため、使用の際は単4形電池4本が必要です。

大小2つの注ぎ口で汁物の移し替えを簡単に

「シリコーン注ぎ口2サイズセット」は、シリコーン素材でできた大小2つの注ぎ口がセットになったアイテム。フライパンや鍋、ボウルなどの縁に取り付ければ、汁物などが簡単に移し替えられそう。大きめな鍋で調理した料理を小さい鍋やフライパンに移し替えたいとき、汁気のある料理をお皿に移すとき、鍋からボトボトこぼれたり、汁が垂れたりするのを防げるので、持っていると意外と役立つアイテムかも。

【3COINS】の「キッチン雑貨」は、ナチュラルで上品な色合いとおしゃれなデザイン、便利で使いやすい機能性の高さが人気を集め続ける理由。今回発売された新商品も、スリコらしいおしゃれで高機能なアイテムなので店舗やオンラインストアでチェックしてみてください。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる