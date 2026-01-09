耳までやわらかな食感！乃が美「ウルトラ・リッチハニーパン」
高級「生」食パン専門店『乃が美』は、2026年1月10日(土)から1月31日(土)までの期間限定で、「ウルトラ・リッチハニーパン」および「ウルトラ・リッチキャラメルパン」を同時復活販売。
日本が世界に誇る特撮ヒーロー「ウルトラマン」とのコラボレーション商品として2025年に発売された商品が再び登場します。
乃が美「ウルトラ・リッチハニーパン」
販売価格：ハーフサイズ(1斤) 1,200円(税込)
販売期間：2026年1月10日(土)〜1月31日(土) ※なくなり次第終了
販売場所：一部国内店舗・オンラインショップ
2025年の発売時に好評を博し、販売終了後も再販を望む声が多く寄せられた「ウルトラマン」とのコラボレーションパン。
「食」と「夢」のウルトラな融合として誕生した、かつて第1弾・第2弾として展開された2商品が、今回は同時に復活販売されます。
世代を超えて楽しめる特別な食体験として、ウルトラ級の贅沢な味わいが再び提供されます。
今回は乃が美「ウルトラ・リッチハニーパン」を紹介します。
乃が美「ウルトラ・リッチハニーパン」は耳までやわらかく、ほんのり甘みのある乃が美の看板商品「創業乃が美」がベース。
バター3倍・はちみつ3倍・練乳2倍という、まさにウルトラ級の贅沢配合を実現しています。
とろけるような甘さと奥深いコク、耳までやわらかな食感が特徴です。
ウルトラマンオリジナルチャーム・専用紙袋
両商品ともに、「ウルトラマンシリーズ」に登場するキャラクターをデザインしたウルトラマンオリジナルチャーム(全5種・ランダム)が1個プレゼントされます。
それぞれのチャームは連結できる仕様となっており、コレクションやバッグ等のアクセントとして楽しめます。
なお、オリジナルチャームのデザインは、第1弾（ハニーパン）と第2弾（キャラメルパン）でそれぞれ異なります。
また、商品1個につき、オリジナルデザインの専用紙袋が1枚付属します。
コンプリートセット
ウルトラマンオリジナルチャーム全5種が確実に揃う、コンプリートセットも用意されています。
【ウルトラ・リッチハニーパン コンプリートセット】
内容：ウルトラ・リッチハニーパン 6個、ウルトラマンオリジナルチャーム 全5種＋ランダム1種、オリジナル発送箱 1個
価格：7,900円(税込)
【ウルトラ・リッチキャラメルパン コンプリートセット】
内容：ウルトラ・リッチキャラメルパン 5個、ウルトラマンオリジナルチャーム 全5種、オリジナル発送箱 1個
価格：8,200円(税込)
※オリジナル発送箱の単品販売は700円(税込)です。
ファン待望の復活となる、ウルトラマンと乃が美のコラボレーション。
個性豊かで贅沢な味わいと、コレクション性の高い特典を楽しめます。
乃が美「ウルトラ・リッチハニーパンの紹介でした。
