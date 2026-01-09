渓谷や満天の夜空といった自然体験も！ふくしま県南観光推進協議会「しらかわエリア」観光プロモーション

福島県南9市町村で構成される「ふくしま県南観光推進協議会」が、しらかわエリアの認知拡大を目指したプロモーションを展開。

昨今人気の観光テーマである「街歩き」「体験」「自然」を軸に、人気旅行系インフルエンサー3組とのタイアップ施策を実施しました。

東京駅から約90分でアクセス可能な穴場スポットの魅力を、特設WEBページとともに発信します。

ふくしま県南観光推進協議会「魅力いっぱい！しらかわエリア」

特設WEBページ：https://shirakawa-trip.jp/

ふくしま県南観光推進協議会は、フォロワー10万人を超えるインフルエンサーと連携し、しらかわエリアの観光資源をアピールする取り組みを開始しました。

福島県南に位置する9市町村で構成されるこのエリアは、豊富な温泉や名物「白河ラーメン」などのグルメ、豊かな自然環境に恵まれた地域。

鉄道や自動車、飛行機でのアクセスも良好で、東京駅から約90分で到着できる穴場観光スポットとして注目されています。

しらかわエリアの魅力

古い街並みが残る城下町の散策から、美容効果が期待できる温泉でのリフレッシュ、さらには渓谷や満天の夜空といった自然体験まで、多様な楽しみ方が可能です。

「すぐ行けてすごく新鮮」な体験を提供するエリアとして、その魅力を広く伝えます。

タイアップインフルエンサー紹介

今回の施策では、Instagramで人気の旅行系インフルエンサー3組がしらかわエリアを紹介。

それぞれの視点で切り取られた魅力あふれる投稿が公開されています。

トンちゃん さん

SNS総フォロワー130万人超え。

車無しでも楽しめる女子旅スポットを中心に紹介しています。

AYUMI さん

「私も行ってみたい！」と思わせるフォトジェニックな女子旅写真が人気のトラベルインフルエンサーです。

旅んちゅ Life さん

全国の宿やホテルの紹介をメインに、周辺施設の観光に関するおすすめ情報を発信しています。

特設WEBページを開設

プロモーションの一環として、各インフルエンサーの投稿を集約した特設観光WEBページが開設されました。

インフルエンサーの動画や写真に加え、紹介しきれなかった各自治体のおすすめスポットも掲載。

しらかわエリア観光の旅マエ（検討段階）から旅ナカ（旅行中）まで活用できる情報サイトとなっています。

インフルエンサーの視点を通じて再発見される地域の魅力。

ふくしま県南観光推進協議会「魅力いっぱい！しらかわエリア」プロモーションの紹介でした。

