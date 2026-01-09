伊藤万理華、深川麻衣との親交深める「まいまいの犬と仲良くなりたい」「家族丸々で行きたい」「静岡まで行く」
女優の伊藤万理華と深川麻衣が9日、都内で開催された映画『架空の犬と嘘をつく猫』初日舞台あいさつに、高杉真宙、安藤裕子、向里祐香、安田顕、森ガキ侑大監督と共に出席。伊藤が、自身と同じく乃木坂46の元メンバーである深川との親交を深めていることを明かした。
【写真】結婚後初の公の場となった高杉真宙も笑顔で登場
寺地はるなの同名小説を映画化する本作は、弟の死により現実を見なくなった母親を筆頭に、家族誰もが“不都合な真実”から目をそらし、それでもなお一緒に暮らしている機能不全の羽猫家の約30年間を描く物語。主人公・羽猫山吹（はねこ・やまぶき）を高杉、山吹の幼なじみで恋人となる佐藤頼役を伊藤、山吹の初恋の相手・遠山かな子役を深川が演じる。
この日のイベントでは、キャスト、監督が新年の抱負を発表。伊藤は「犬と仲良くなる 猫も」と書いたフリップを披露すると、「まいまい（深川）の犬と仲良くなりたい」と、自身と同じく乃木坂46の元メンバーである深川が飼っている犬への思いを口にした。
すると深川は「昨日も（伊藤と）一緒にお散歩してたんですけど、ワンちゃんも一緒に。（伊藤が）うちのワンコにクッキーを率先して買ってくれて。エサで釣って仲良くなろうと（笑）」と伊藤と共に犬の散歩をしたことを告白。伊藤が「エサで釣って、ちょっとずつ信頼を得られ始めたよね」と語ると、深川は「うちの子も人見知りだったりする」と明かし、伊藤も「私も犬見知りしちゃった（笑）」と笑っていた。
森ガキ監督は「この映画で、仲良かったんですけどより一層距離が縮まった、みたいなことをさっきバスでおっしゃっていました」と本作を通して伊藤と深川の仲がより深まったという話を報告。伊藤は「まいまいと。深川さんと仲良くなりました。より」とうなずくと、「家族丸々で行きたいな。（深川の地元である）静岡まで行く」と家族ぐるみでの交流を望み、深川は「遊びに来て」と笑顔で応じていた。
