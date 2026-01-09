高杉真宙、波瑠との結婚後初の公の場 正月は「家族とゆっくり過ごしていました」「楽しかったな〜」
俳優の高杉真宙が9日、都内で開催された映画『架空の犬と嘘をつく猫』初日舞台あいさつに、伊藤万理華、深川麻衣、安藤裕子、向里祐香、安田顕、森ガキ侑大監督と共に出席。2025年12月に女優・波瑠との結婚を発表した高杉にとって、結婚後初の公の場となった。
【写真】幸せそうな笑顔を見せる高杉真宙
寺地はるなの同名小説を映画化する本作は、弟の死により現実を見なくなった母親を筆頭に、家族誰もが“不都合な真実”から目をそらし、それでもなお一緒に暮らしている機能不全の羽猫家の約30年間を描く物語。主人公・羽猫山吹（はねこ・やまぶき）を高杉、山吹の幼なじみで恋人となる佐藤頼役を伊藤、山吹の初恋の相手・遠山かな子役を深川が演じる。
正月はどのように過ごしていたのかと聞かれた高杉は「僕は実家、福岡の方に帰って家族とゆっくり過ごしていました」と回答。「番組を見たりとかして、こんなにゆっくり過ごせる日はいい時間だなと思いながら、ゆるりゆるりとしてました」と振り返った。
さらに「おせち料理を食べたりとかしてました。あと、普段、流行りとかに疎いもので、今回初めてちゃんと、いろんな噂に聞く人気のアーティストさんとかを聴いて、『これが今、流行っているのか』と」「そういうのに触れたりとかして、楽しかったな〜」としみじみ。森ガキ監督は「いや、めでたいですね。本当にいろいろと」とコメントした。
また、新年の抱負を尋ねられた高杉は「身体だけ!! 鍛える」と書いたフリップを披露。「心はもう鍛え上がってる」とした上で、「毎年、抱負って言われると、筋トレだの筋肉隆々だの書いていたんですけど。そういうつもりで生きていたんですけど、毎年書いていて、あまり叶ってない（笑）」と打ち明けた。
続けて「ちょっと筋肉を増やしたいなと思った時に、『食べてまず体重増やさなきゃ』と思って、食べてたんですよ。そしたら顔も丸くなって、スタイリストさんとかメイクさんに注意され始めて。去年ぐらいから」とぶっちゃけ。「別に役があったわけじゃなくて、僕自身が単純に筋肉隆々になりたかっただけなんですよ。だからあまり良くなくて、僕も良くなかったなと思っていて、それで痩せたんです。で、今年の目標は太らずに体だけ鍛える」と説明した。
そして、イベントの終わりには「僕自身も今回、この映画で家族について多く考える時間を使った」と告白。「家族というものの素晴らしさ、尊さというものに触れることができました」と語り、「こうやって映画を通して繋がったキャストの皆さんだったりとか、スタッフの皆さんだったりとか、観てくださっている皆様と、映画を通して愛について共有できたことというのは、すごく素敵なことなのかなと思っております。映画を通して、その愛が伝染すればすごくうれしいです」と締めくくった。
