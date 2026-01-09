ゲームの世界を余すことなく体験！TCL JAPAN ELECTRONICS「東京eスポーツフェスタ2026」
TCL JAPAN ELECTRONICSが、2026年1月9日(金)から11日(日)まで東京ビッグサイトで開催される「東京eスポーツフェスタ2026」に出展。
ゲーミング体験をさらに進化させる最新製品を展示します。
TCL JAPAN ELECTRONICS「東京eスポーツフェスタ2026」
大画面での圧倒的スケール感、ゲーミングモニターでの精緻な映像表現。
ゲームの世界を余すことなく体験できる特別なブースを展開します。
ゲームシーンにおけるTCLの革新的な取り組みを体感可能。
参考出品：ゲーミングモニター
参考出品として、最新のディスプレイ技術を搭載したゲーミングモニターも展示。
量子ドット Mini LED採用モデル2機種。
OLED採用モデル1機種。
これらは、ゲームや映像コンテンツをより鮮明かつ臨場感あふれるものにするために開発されたモデル。
参考出品：タブレット
高精細な映像表示を可能にするタブレット2機種も参考出品としてラインナップ。
ゲームだけでなく、動画視聴やクリエイティブ用途にも最適な製品。
開催概要
イベント名：東京eスポーツフェスタ2026
開催日時：2026年1月9日(金)〜11日(日)
ビジネスデイ：1月9日(金)
パブリックデイ：1月10日(土)・11日(日)
会場：東京ビッグサイト 南1・2ホール(東京都江東区有明3-11-1)
東京eスポーツフェスタでTCLの革新的な取り組みをご体感ください。
株式会社TCL JAPAN ELECTRONICS「東京eスポーツフェスタ2026」出展の紹介でした。
