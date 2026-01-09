マンホールの蓋が突然吹き飛ぶ…原因は子どもの「爆竹遊び」 中国で社会問題に 消防当局が注意呼びかけ
炎を上げながら地面をはう爆竹。
次の瞬間、激しい爆発音とともにマンホールのふたが吹き飛ばされました。
12月17日、中国南西部の貴州省で撮影されたこの動画。
突然の爆発はなぜ起きたのでしょうか。
原因は子供の火遊び。
動画にはその瞬間が記録されていました。
少年が爆竹に火を付けて投げ落とした直後、火が次第に大きくなり、やがて爆発に至ったことが分かります。
爆竹の火がマンホール内にたまっていたガスに引火し、爆発したものとみられています。
この爆発によるけが人はいなかったということです。
同様の爆発事故は今回が初めてではありません。
中国では、子供たちが投げ込んだ爆竹によってマンホールなどが爆発するケースが相次いでいます。
1年前には、爆発の衝撃で子供たちが吹き飛ばされる事故もありました。
中国では今、こうした子供たちによる火遊びが大きな社会問題になっているのです。
これを受け中国の消防当局は、子供たちの手が届く場所に花火を置かないよう求めるとともに、爆発の危険を訴える動画などを公式SNSで発信し注意を呼びかけています。