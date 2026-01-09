滑川市は、予約に応じてAIがルートを決める乗り合い交通の実証実験を今月から始めます。



住民の高齢化や、公共交通の運転手不足などの課題に対応する、この取り組みを吉田記者がお伝えします。



滑川市が今月から運行を始めるのが、予約型の乗り合い交通その名は「よぶマイカー」です。



きょうは、導入した2台の車両が披露されました。



吉田記者

「車両にはステップや手すりがついていて、安全に乗り降りがしやすい仕様になっています」





従来のコミュニティバスは乗車する人がいなくても各停留所を回っていました。「よぶマイカー」では、予約した人の数や場所をAI＝人工知能のシステムが読み込んで自動で運行ルートを決めます。停留所は、コミュニティバスのバス停に加え医療機関やドラッグストアなど市内全域に276か所あります。また利用の予約はスマートフォンなどで案内に従って簡単にできるということです。滑川市生活環境課 小谷将太主事「今走っているコミュニティバスが利用者のニーズを全て拾い切れていない点や、運転者不足が昨今騒がれている中で、持続可能な交通サービスということで実証実験を始める」今後、地域の高齢化でマイカーを運転できない人が増えることが予想されます。一方、コミュニティバスも運転手の不足が課題とされるなか、必要な時に必要なルートを走る新たな乗り合い交通に注目が集まっています。こうしたシステムは県内でも滑川市に限らず、富山市や魚津市など様々な自治体で導入が進んでいます。滑川市生活環境課 小谷将太主事「予約をしなきゃいけないという少し抵抗感があると思うが、ぜひ利用してもらえれば、利便性を感じられると思うので一度乗ってほしい」よぶマイカーの運賃は1回400円で、運転免許を返納した高齢者や児童・生徒などは半額の200円です。市は、3月末までの実証実験で利用者から意見を集め改良を重ねたいとしています。富山は車社会なので免許返納で生活に影響が出ることが心配ですが、ドラッグストアや病院などに直接行けるのは便利ですね。乗り合わせた住民同士でコミュニケーションを取る場にもなりそうですね。