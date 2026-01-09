¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥Ð¡¼¥ì¥¹¥¯¡×Ãæ»ß¡¡¼çºÅ¼Ô¤Ï¡ÖÁ´¤ÆÊÀ¼ÒÂ¦¤ÎÌäÂê¡×¤ÈÀâÌÀ¡¡¼ç±é¤ÎÎé¿¿¶×¤Ë¤Ï¡Ö°ìÀÚ´Ø·¸¤Ê¤¤¡×
¡¡¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄÀ±ÁÈ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¡¦Îé¿¿¶×¤¬¼ç±é¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥Ð¡¼¥ì¥¹¥¯¡×¤ÎÃæ»ß¤¬9Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ì¤Ï¡ÖËÜ¸ø±é¤Î¼Â»Ü¤òÃÇÇ°¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¡¢¾ÜºÙ¤ÊÍýÍ³¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤»¤º¡£¡ÖËÜ¸ø±é¤ÎÃæ»ß¤ÏÁ´¤ÆÊÀ¼ÒÂ¦¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢´û¤Ë¼ç±é¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎé¿¿¶×ÍÍ¤Ë°ìÀÚ´Ø·¸¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ì¤ÏÆ±ºî¤Î¡ÖÆüËÜÈÇ¸ø±é¤Î¾å±é¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÆþÇ°¤ËÀ©ºî¤Ë¤ª¤±¤ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤¬¡¢¡ÖËÜ¸ø±é¤Î¼Â»Ü¤òÃÇÇ°¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡Îé¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÎÈ¯É½¤Ç¤Ï¡¢Æ±·à¾ì¤Ï¡ÖËÜ¸ø±é¤ÎÃæ»ß¤ÏÁ´¤ÆÊÀ¼ÒÂ¦¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢´û¤Ë¼ç±é¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎé¿¿¶×ÍÍ¤Ë°ìÀÚ´Ø·¸¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡ÖÎé¿¿¶×ÍÍ¤Î¤´½Ð±é¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³§ÍÍ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÆÃ¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜ·ï¤Ë´Ø¤·¡¢»ö¼Â¤ËÈ¿¤¹¤ë²±Â¬¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Îé¿¿¶×ÍÍ¤ÎÌ¾ÍÀ¤¬ÔÌÂ»¤µ¤ì¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÂ»³²¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ËÂÐ¤·¤ÆË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤òºÎ¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¿½¤·Åº¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÃí°Õ´µ¯¤âµ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ê¡¦¥¢¥®¥ì¥é¼ç±é¤Ç2010Ç¯¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë±Ç²è¡Ö¥Ð¡¼¥ì¥¹¥¯¡×¤òÉñÂæ²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤¬½é¤ÎÆüËÜ¸ø±é¡£ÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ì¤¬´ë²è¡¦À©ºî¤·¡¢Åìµþ¤ÈÂçºå¸ø±é¤ÏÆ±·à¾ì¡¢Ê¡²¬¸ø±é¤ÏÇîÂ¿ºÂ¤Î¼çºÅ¤ÈÈ¯É½¡£Îé¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÊõÄÍÂàÃÄ¸å½é¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë½Ð±é¤Ç¡¢ºòÇ¯10·î¤ËÎé¤Î¼ç±é¤È5·î¤ÎÅìµþ¸ø±é¡ÊÅìµÞ¥·¥¢¥¿¡¼¥ª¡¼¥Ö¡Ë¡¢7·î¤ÎÂçºå¸ø±é¡ÊÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ì¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë¡Ë¡¢8·î¤ÎÊ¡²¬¸ø±é¡ÊÇîÂ¿ºÂ¡Ë¤Þ¤Ç¾å±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Îé¤Ï2009Ç¯¤Ë¼óÀÊ¤ÇÊõÄÍ¤ËÆþÃÄ¤·¡¢À±ÁÈ¤ËÇÛÂ°¡£¡È50Ç¯¤Ë1¿Í¤Î°ïºà¡É¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¥¹¥¿¡¼À¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¡£19Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£²Î¾§ÎÏ¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÏÊõÄÍ¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¤â¿ï°ì¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯8·î¤ËÊõÄÍ¤òÂàÃÄ¤·¡¢10·î¤«¤é·ÝÇ½»öÌ³½ê¡ÖCULEN¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£ÉñÂæ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Æ¥ì¥Ó¤Î»Å»ö¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£