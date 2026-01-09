最強エースへ 岩城颯空投手（プロ野球・埼玉西武ライオンズ・富山商業高校出身） 富山スポーツ特集「今年にかける挑戦者」
「今年にかける挑戦者」をシリーズでお伝えしています。
きょうは、プロ野球の埼玉西武ライオンズに入団した富山商業高校出身の岩城颯空投手です。
今年は野球の世界一を決めるワールド・ベースボール・クラシックが行われます。
未来の侍ジャパンも目指す岩城投手の、ルーキーイヤーにかける思いを聞きました。
「いつも来るたびに懐かしさっていうのは感じる。初心に帰れるような感じがある。きょうが帰ってきて久しぶりに動く感じ。自分の体的に動かない日を作っちゃうとすぐ動けなくなるタイプの人間なんで」
高校3年間、汗を流したグラウンドで自主トレを行っているのは、富山商業高校出身で埼玉西武ライオンズのルーキー岩城颯空投手です。
岩城颯空投手
「自分の原点であるこの場所で新しい挑戦への準備をして、プロという舞台へ向かっていきたい」
岩城投手は年末に帰省し、ランニングやキャッチボールなど軽めのメニューであすから始まる新人合同自主トレに向けた調整を続けてきました。
岩城颯空投手
「自分の中で一番のアピールポイントはやっぱりまっすぐだと思っている、自分のまっすぐがプロの舞台でどれだけ抑えられるのかっていうのもプロの世界で勝負したい」
全国トップレベルの選手が集まる東都大学野球リーグ1部の中央大学でエースナンバー18を背負った岩城投手。
その魅力は威力満点のストレート。
181センチ95キロのガッチリとした体格から繰り出すストレートは最速152キロ！将来を期待される本格派左腕です。
しかし高校時代は才能を評価されながらも甲子園出場は逃し苦しい3年間を味わいました。
岩城颯空投手
「高校とか中学校の時から自分なんかみたいなタイプだったので僕は、大学生になってマウンド上だけでも自信を持って投げられるようになりたいと思って」
去年秋のリーグ戦、強豪・亜細亜大学との試合では2試合連続でロングリリーフとして登板。
プロ野球全12球団のスカウトが視察に訪れる中、相手打線をほぼ完ぺきに抑え込み、一躍、ドラフト上位候補に名乗りを上げました。
そして…
（ドラフト）
「埼玉西武・岩城颯空」
「うわーーーーー」
埼玉西武ライオンズからドラフト2位で指名され、幼いころからの夢がかないました。
「ドラフト2位背番号20・岩城颯空」
注目の背番号は20に決まりました。
岩城投手
「背番号20番って言われたときにものすごくいい番号もらえて、20番もらったからには期待されているんだなと思ったし、その背番号に恥じないように頑張りたいと改めて思った」
岩城投手が目指す理想の投手とは…
「自分の目標は最強のエースになることです」
岩城投手
「やっぱり負けない投手っていうのがチームには必要だと思う。負けない投手＝自分の中では最強かなって」
これまでの野球人生で甲子園はもちろん全国大会に一度も出場したことがありません。
それでもあきらめない心で夢をかなえ「最強のエース」への一歩を踏み出します。
岩城投手
「積み重ねっていうのが大事だと思っているので、まずはリリーフならリリーフで、先発なら先発でもひとりひとり抑えていくっていうのが小さな目標。その結果チームを勝利に導けるような投手になっていけるようになりたいなっていうのがルーキーイヤーの目標です」
そして未来の目標は…
岩城投手
「日本を代表する最強の投手」
まずはチームを代表する「最強のエース」になっていつの日か、侍ジャパンとして活躍してほしいですね。
岩城投手は、あすからチームの新人合同自主トレーニングに臨み2月のキャンプインに備えます。