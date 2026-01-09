1月10日から3連休ですが、低気圧が急速に発達し、12日にかけて平地でも大雪になる見込みです。この影響で新発田市では恒例のイベントが5年ぶりに中止となりました。



雪に覆われた、9日朝の魚沼市。一時、視界が悪くなるほど雪の降り方が強まりました。



〈除雪中の住民〉

「まとまって降るからそれが大変。あまり降るとまた屋根に上がらないといけない」



魚沼市や津南町では積雪が1メートルを超える中、雪下ろし中の事故も起きています。8日、魚沼市須原の82歳の男性が自宅の敷地内で倒れているのが見つかり、病院に搬送されましたがその後、死亡しました。男性の近くにはスノーダンプがあったということです。





県内では今シーズン、この事故を含め除雪作業中に4人が亡くなっていて、県は作業を2人以上で行うことやヘルメットの着用などを呼びかけています。11日から成人の日の12日にかけて強い冬型の気圧配置となり、平地でも大雪になる見込みで、中越では山沿いで最大70センチ、平地で30センチなどと予想されています。こうした中、新発田市では…（リポート）「3連休に心配されている雪によって、こちらの通りで開かれる予定だったイベントが中止になるなど影響がでています」1月11日に開催が予定されていたこの時期恒例の「全国雑煮合戦」。暴風雪が予想されるとして5年ぶりに中止となりました。出店予定だった店は対応に追われています。〈パーラーやお家 川上愛さん〉「汁をいっぱい吸い込むために後ろに箸でいっぱい穴を600個、きのう従業員が全部あけてくれたんですけどこれも残念です」イベントで提供する予定だった雑煮600食分を急きょ、10日からの3日間に店舗で販売することに変更しました。〈パーラーやお家 川上愛さん〉「すごくおいしくできたので皆さんぜひ食べにきてください。お待ちしております」3連休を直撃する冬の嵐。気象台は大雪による交通障害に注意・警戒を呼びかけています。