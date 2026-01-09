貴島明日香「乾燥やばいから」冬の乾燥対策に！愛用の持ち歩きミスト

貴島明日香さんが自身のYouTubeチャンネルに『妹ディレクターとバッグの中身を紹介します〜』の動画を投稿。バッグの中身を公開し、愛用品も紹介してくれました！中には美容系アイテムも。

■保湿ミスト

動画内で紹介されたのはこちら！

d’Alba/ホワイトトリュフファーストスプレーセラム 3,000円（編集部調べ）

(ⅽ)E-TALENTBANK

保湿はもちろん、肌のツヤも叶えてくれるミスト美容液！

貴島さんはこちらについて「最近は乾燥やばいから」とコメントしながらこちらを紹介。

続けて「これめっちゃ良いよな」「乾燥が気になった時とかに振りかけると、ツヤ感が戻って保湿してくれる」冬の乾燥対策として、長時間の外出の際はバッグに入れていると明かしてくれました。

また、最近は同ブランドの別アイテムも愛用しているといい「最近ダルバ気に入ってよく使ってます」と信頼しているブランドの様子を覗かせていました！

■動画もチェック

動画内ではそのほかの愛用品も紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。