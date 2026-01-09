入団発表でサイン入りボールをサポーターへ蹴ろうとしてカメラマン直撃の大失敗 エクアドルのベテランMFのちょっと恥ずかしいシーンが話題に
サッカー界では新加入選手がスタジアムでホームサポーターを前に入団会見に臨むことがあるが、時折そこでミスをしてしまう選手がいる。
今週話題を呼んだのは、エクアドル1部のグアヤキル・シティFCに加入することになった39歳のベテランMFダミアン・ディアスだ。
エクアドル代表でもプレイした経験を持つディアスは、これまでエクアドル国内のバルセロナSCで300試合以上をこなし、リベルタドーレスにも50試合以上出場してきた経験豊富な選手だ。
左足で蹴ったボールが記者席にいた目の前の男性カメラマンに直撃。ディアスは慌ててボールを拾い直して右足で蹴り入れることになり、利き足と逆の左で蹴ったのは失敗だったようだ。
SNS上では「ボールを蹴り上げることも出来ないなんて……」、「もうマスコミを攻撃とは」など、ジョーク交じりのコメントが寄せられている。ディアスは終始笑顔だったが、少々恥ずかしい入団発表となってしまったか。
¡IMAGÍNATE RECIBIR UN BALONAZO DEL 'KITU' DÍAZ!— ®El Canal del Fútbol(@ElCanalDFutbol) January 6, 2026
Damián 'El Kitu' Díaz tuvo este gracioso momento durante su presentación con #GuayaquilCity#KituDiazxECDFhttps://t.co/vAK3B3HxIl pic.twitter.com/Gp684pIIYF