7日に行われたスーペルコパ・デ・エスパーニャ準決勝でアスレティック・ビルバオを5-0で粉砕し、良い形でシーズン後半戦をスタートさせたバルセロナ。



この一戦で2ゴールを決めたのがFWハフィーニャだ。今季前半戦のハフィーニャはハムストリングを痛めて離脱していた期間があり、本人としては消化不良な前半戦だっただろう。後半戦へハフィーニャも最高の形でスタートを切ることができた。





スーペルコパの決勝ではレアル・マドリードとの対決だが、スーペルコパのタイトルを手に出来ればさらに理想的なスタートだ。ハフィーニャはここから完璧なシーズンにしていきたいと語る。「自分たちにとって楽な試合にできたね。アスレティックとの対戦は決して楽なものではない。彼らには質の高い選手が揃っているし、試合の流れを決められる選手もいる。それでもこちらが良いプレイをすれば、試合は楽になる。このゲームでも、誰が出場しても準備万端だということが証明されたよね。ルーニー（バルドグジ）は素晴らしい調子だし、フェルミンも良かった。この勝利はチームのクオリティの高さを証明している。まだベストとは言わないが、これからも努力を続けて完璧なシーズンを目指すよ」（『Barca Blaugranes』より）。ハフィーニャはバルセロナにとって重要戦力であり、リーグ制覇やチャンピオンズリーグ制覇を狙っていくうえで欠かせない選手だ。後半戦はハフィーニャのフル稼働にも期待で、ビルバオ戦は自信を深める良いゲームになったと言えるだろう。