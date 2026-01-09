¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç¡È21Àï16¥´¡¼¥ë¡É¤ÈÀª¤¤»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¡Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Î¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥ÉFW¥¤¥´¡¼¥ë¤¬2026WÇÕ¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½1ÈÖ¼êFW¤Ë¡©
¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤Ç24ºÐ¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍFW¥¤¥´¡¼¥ë¡¦¥Á¥¢¥´¤ÎÀª¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£4Æü¤Î¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥óÀï¤Ç¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òµÏ¿¤¹¤ë¤È¡¢7Æü¤Î¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥ÉÀï¤Ç¤â2¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°21»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢16¥´¡¼¥ë¤ÎÂçË½¤ì¤À¡£
¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ØTransfermarkt¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Áá¤¯¤â¥¤¥´¡¼¥ë¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍÁª¼ê¥·¡¼¥º¥óºÇÂ¿ÆÀÅÀµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó»þÂå¤ÎFW¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¯¡¼¥Ë¥ã¡Ê¸½¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡Ë¤Î2024-25¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëFW¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤Î2023-24¥·¡¼¥º¥ó¡¢¸µ¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëFW¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Õ¥£¥ë¥ß¡¼¥Î¤Î2017-18¥·¡¼¥º¥ó¤Î15¥´¡¼¥ë¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¥¤¥´¡¼¥ë¤ÏÁá¤¯¤âÄ¶¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤·¤«¤·¥¤¥´¡¼¥ë¤Ï¤½¤³¤«¤é¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤Î¥ë¥É¥´¥ì¥Ä¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥å¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¡¢º£¤Ç¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤âÆÀÅÀ¤òÎÌ»º¤Ç¤¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¡£º£¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢2026WÇÕ¤Ø¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë²Ã¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
Æ±¥µ¥¤¥È¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ù¥ó¡¦¥ê¥È¥ë¥â¥¢»á¤â¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½´ÆÆÄ¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£¤¬¤É¤³¤«¤Ç¾·½¸¤·¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤ÈÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈà¤Ï¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Î¶¯¤µ¡¢¸¥¿ÈÅª¤Ê¥×¥ì¥¤¤Ç¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤Î½ÅÍ×ÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤ò»ß¤á¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢Í¥¤ì¤¿¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Èà¤Ë¤ÏÁê¼êDF¤òÀ©°µ¤¹¤ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤¬¤¢¤ë¡£¥»¥ì¥½¥ó¤ËºÍÇ½Ë¤«¤Ê¥¦¥¤¥ó¥°¡¢¹¶·âÅªMF¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¥¤¥´¡¼¥ë¤ÎÇ½ÎÏ¤ÏÂåÉ½¤Ç¤âÌòÎ©¤Ä¤À¤í¤¦¡×
¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¤Ï¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤ä¼ã¤¤¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥ó¤Ê¤É¥µ¥¤¥É¤«¤é°ã¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤ÎÁØ¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¸ü¤¯¤Ê¤¤¡£¥Þ¥óU¤Î¥¯¡¼¥Ë¥ã¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Î¥ê¥·¥ã¥ë¥ê¥½¥ó¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥É¥í¤é¤¬¸õÊä¤À¤¬¡¢ÆÀÅÀ¿ô¤Ç¤Ï¥¤¥´¡¼¥ë¤¬¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2026WÇÕ¤Ç¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ï¤Ê¤¤¡£