前任のポステコグルー体制から「改善の兆しはほとんど見られない」 14位に沈むトッテナム、指揮官トーマス・フランクの手腕に疑問
7日に行われたプレミアリーグ第21節でボーンマスに2-3で敗れたトッテナム。現在チームは14位に沈んでおり、指揮官トーマス・フランクへの視線は厳しくなるばかりだ。
フランクは今季よりチームを指揮しているが、どうしても比較されるのが昨季限りで解任されたアンジェ・ポステコグルーだ。ポステコグルー体制の昨季はヨーロッパリーグこそ制したが、リーグでは残留ギリギリの17位まで沈んだ。
1試合平均得点は1.68点、1試合平均失点は1.35点となっているが、得点数に関しては前任のポステコグルー体制よりも悪い数字だ。ポステコグルーはちょうど100試合を指揮し、46勝14分40敗。1試合平均得点は1.83点、1試合平均失点は1.57点だ。
情報サイト『Transfermarkt』は「改善の兆しはほとんど見られない。1試合平均得点はポステコグルー体制より劣り、展開されているサッカーは面白くない」と批判している。
フランクは昨季まで指揮していたブレントフォードで評価を高めた指揮官だが、ここまでトッテナムでの仕事は成功とは呼べないものとなっている。