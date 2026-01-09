meiyoの新プロジェクト『meiyo研究所』第1弾楽曲となる、詩羽を迎えた新曲「アイエナラエ feat. 詩羽」が1月16日に配信リリースされる。

（関連：【映像あり】meiyo、新プロジェクト『meiyo研究所』詩羽を迎えた第1弾楽曲の告知動画）

本楽曲は、ひねくれつつもキャッチーなメロディと、meiyoの愛する音楽へのリスペクトと自己愛が散りばめれた歌詞が光るポップロックチューン。meiyoの敬愛するミュージシャンである元相対性理論／進行方向別通行区分の真部脩一（共同編曲）と西浦謙助、元赤い公園の藤本ひかりが参加している。

今回の発表にあわせて、「アイエナラエ feat. 詩羽」の音源の一部が聴ける動画も各SNSにて公開されている。

・meiyo コメント

詩羽教授

大変お世話になっております。この度meiyo研究所を発足しました、教授のmeiyoと申します。ご無沙汰しております。

早速で恐縮ですが、この度meiyo研究所にて新しい楽曲が生まれました。この楽曲をより良いものにするための研究が水面下で進められていく中、詩羽教授による歌唱が本研究の成功に不可欠であることが判明いたしました。

人生において、しばしば「前へならえ」という言葉が用いられますが、その一方で、自身の信念を貫き、他者から傷つけられても傷つけず、真摯な姿勢で生きる詩羽教授の姿は、多くの人々に勇気と希望を与え、より良い未来への期待を抱かせてくれるものと存じます。このような詩羽教授のイメージを想起させる「愛へならえ」というテーマの楽曲が生まれました。

この楽曲は詩羽教授に歌ってもらうため、共に歌うため、そのために生まれたものであると確信しています。

ご多忙中とは存じますが、ご検討のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

meiyo研究所教授 meiyo

（文＝リアルサウンド編集部）