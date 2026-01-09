マンU “暫定監督”フレッチャーはこのまま正式な監督候補になってもおかしくない WBAでフレッチャーを指導した男が素質を絶賛「チャンスを与えてくれれば……」
指揮官ルベン・アモリムを解任したマンチェスター・ユナイテッドは、クラブOBでもあるダレン・フレッチャーを暫定監督に据えて再スタートを切った。
初陣となった7日のプレミアリーグ第21節・バーンリー戦は2-2のドロー決着となったが、フレッチャーはチームを落ち着かせられるだろうか。
あくまで暫定監督ではあるが、WBA時代にフレッチャーと仕事を共にしたことがあるトニー・ピューリス氏は、このまま正式な監督になってもおかしくない人格者だとフレッチャーを絶賛する。
「今のユナイテッドが必要としているリーダーシップ、マネジメント能力をフレッチャーは現役当時から備えていた。ピッチ外でも素晴らしい選手で、時には監督の私に対しても遠慮なく意見を述べてくれた。チャンスと時間さえ与えられれば、彼はユナイテッドの正式な指揮官の候補になれると信じている。ユナイテッドが深呼吸し、彼に能力を発揮する公平なチャンスを与えてくれればの話だがね」（『BBC』より）。
マンUは以前チームを指揮していたオーレ・グンナー・スールシャールの再登板を検討しているようで、フレッチャー体制がどこまで続くかは分からない。今はあくまで暫定だが、フレッチャーは指導者としての素質を示せるだろうか。