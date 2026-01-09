9月19日(土)～10月4日(日)まで愛知県内を中心に開催される、アジア大会の競技日程が発表されました。

ことしはスポーツイヤーと呼ばれますが、東海地方のビッグイベントと言えばアジア大会ですから、各競技の日程にも注目が集まっていました。

まずはバスケットボールです。最も早い、開会式前の9月10日から競技が始まることが明らかになりました。会場は愛知国際アリーナです。開会式は9月19日で場所は、バージョンアップした瑞穂公園陸上競技場です。アジアの45の国と地域の選手たちが集います。

開会式は5連休の初日 マラソンは男女共に26日

ことしは開会式の日から5連休なんですが、5連休中に観られるのが、ロードレース、空手、近代五種、射撃、ソフトテニス、トライアスロン、武術太極拳、競泳などのメダル争いに注目です。

そして、注目は9月26日名古屋市内を駆け抜ける注目のマラソンです。9月26日のスタート時間を見てみると…男女が同じコースをほぼ同じ時間に走るんです。男子は午前7時半、女子は20分遅れて、午前7時50分のスタートです。沿道から盛り上げたいですね！