元AKB48のタレント・柏木由紀（34）が9日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。昨年12月に日本武道館で行われたAKB48の20周年ライブの舞台裏を明かした。

動画内では注目を集めた演目の一つ、OGメンバーの「根も葉もRumor」（21年9月発売）について言及。AKB48史上最も難しいダンスとされる同曲。柏木は選抜入りを果たしてパフォーマンスしてきただけに、OGメンバーの挑戦に「心配だった」と正直な思いを打ち明けた。

それでも、パフォーマンスすることが決定。練習に取り組んだものの、「結構ギリギリまで、11月くらいまでヤバイ、結構厳しいってなったんだけど」と振り返った。

パフォーマンス前夜には、指原莉乃、峯岸みなみとのグループLINEに「なんか違うよね」とメッセージと動画が送られてきたという。「お風呂場で、ほぼ肌が露出されてるさっしーがめっちゃ踊ってる動画が送られてきて」と大笑い。「教えてほしいって言われて、体が揺れないようにとか、体の向きとか言って」と“熱血”指導。その後も「1回お風呂入ります。上がったら送ります」と指原とのやりとりを披露し、30分後くらいに風呂上りのダンス動画が送られてきたことを明かした。

また、峯岸からも「私も教えてほしいです」とメッセージが来たといい、愛知県岡崎市からの新幹線移動中にもかかわらず、「新幹線のいすのドアのところに携帯置いて、めっちゃ踊ってる動画が送られてきて」と大笑い。しかし、「なんか偉い。感動しちゃって」と2人の意欲に感化された柏木。「2人が前日の夜に動画を私に送って来て、教えてほしいって。私も熱くなっちゃって。家だったんだけど、とりあえず汚いからまず全部片づけして…マジ青春だった」とOG一丸となってダンスに取り組んだことを懐かしんだ。