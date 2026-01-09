高橋ひかる、美脚輝くミニ丈スカートで魅了 初の温泉地撮影「すごい立派な…」
テレビ朝日 金曜ナイトドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』(1月9日スタート 毎週金曜23:15〜 ※一部地域を除く)の記者会見が9日、都内で行われ、松田龍平、高橋ひかる(「高」は「はしごだか」)、大倉孝二、水澤紳吾、片山友希、光石研が登壇した。
高橋ひかる
高橋はグレーのトップスに黒のミニ丈スカートを合わせたスタイリングで登壇。すらりとした美脚をのぞかせ、会場を魅了した。
今作は温泉地を舞台にしており、撮影も実際の温泉地でロケを実施。高橋が、「温泉地で撮影するというのも初めてだったんですけど、撮影で使っている旅館さんが重要文化財にも指定されているような旅館で。すごい歴史のある立派な……」と話すと、隣にいた松田が驚きの表情を浮かべる。
このリアクションに高橋は、「えっ? 知らなかったんですか!?(笑)」とさらにびっくり。大倉からも「書いてあったよ?」と言われた松田は、「びっくりした……そんなところで撮影を……」と話し、笑いを誘っていた。
高橋ひかる
高橋はグレーのトップスに黒のミニ丈スカートを合わせたスタイリングで登壇。すらりとした美脚をのぞかせ、会場を魅了した。
このリアクションに高橋は、「えっ? 知らなかったんですか!?(笑)」とさらにびっくり。大倉からも「書いてあったよ?」と言われた松田は、「びっくりした……そんなところで撮影を……」と話し、笑いを誘っていた。