夜逃げで運ぶ荷物にテープを貼ったのは誰？ 幼少期に発達の遅れを指摘された名家の次男と母のいびつな関係／夜逃げ屋日記4㉚
『夜逃げ屋日記4』（宮野シンイチ/KADOKAWA）第30回【全37回】
【漫画】『夜逃げ屋日記（1〜4巻）』を第1回から読む
「夜逃げ屋」とは、DVをするパートナーや毒親などから逃げたい人々の引っ越しを手伝う特殊な業者。漫画家を目指していた作者・宮野シンイチはある日、TVで見かけた夜逃げ屋という仕事と、そこを取り仕切る女社長の漫画を描きたいと思い取材を申し込む。取材当日、夜逃げの現場を手伝うことになった宮野は、壮絶な現場を目の当たりにした後、社長の鶴の一声で夜逃げ屋に就職することにーー。外からは普通に見える家庭でも、一歩踏み入れると見えてくる衝撃的な現実。実際に夜逃げ屋で働く作者が、その現場をリアルに描くコミックエッセイ『夜逃げ屋日記』を、ご好評につき再連載いたします。
この記事はセンシティブな内容を含みます。ご了承の上、お読みください。
