¥Õ¡¼¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¡¡¥ê¥º¥à¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤¬º¸Â¤òÊ£»¨¹üÀÞ¡ÄÅöÌÌ¤ÏÂåÌò¤òÎ©¤Æ¤Æ¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤Ø
¡¡ÊÆ¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¢¥Õ¡¼¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Î¥ê¥º¥à¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¢¥Ñ¥Ã¥È¡¦¥¹¥á¥¢¡Ê£¶£¶¡Ë¤¬¡Ö´ñÌ¯¤Ê¥¬¡¼¥Ç¥Ë¥ó¥°»ö¸Î¡×¤Çº¸Â¤ÎÊ£¿ô¤Î¹ü¤òÀÞ¤ê¡¢º£¸å¤Î¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤òÅöÌÌµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÆ»æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È¤¬ÀèÆü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ó¥É¤Ï¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¡Ö»ö¸Î¡×¤òÊó¹ð¡£¥Ñ¥Ã¥È¤¬¼Ö¤¤¤¹¤Ë¾è¤Ã¤¿²Í¶õ¤Î»¨»ï¤ÎÉ½»æ¤òºîÀ½¤·¤Æ¡ÖÂ®Êó¡ª¡¡¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¤¬¥¬¡¼¥Ç¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Ë´ñÌ¯¤Ê»ö¸Î¤ËÁø¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤è¤¯¤¢¤ëÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥Ã¥È¡¦¥¹¥á¥¢¤Ï¤É¤¦¤ä¤éº¸Â¤ò¤Ò¤É¤¯¹üÀÞ¤·¤Æ¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤òÅº¤¨¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÉé½ý¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡ÖÂ¤ÎÊ£¿ô¤Î¹üÀÞ¤¬¼£¤ë¤Þ¤Ç¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¿ô²ó¤Î¸ø±é¤ò·çÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¤Î¥Ç¥¤¥ô¡¦¥°¥í¡¼¥ë¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¥é¥ß¡¦¥¸¥ã¥Õ¥£¡¼¡¢¥¯¥ê¥¹¡¦¥·¥Õ¥ì¥Ã¥È¡¢¥Í¥¤¥È¡¦¥á¥ó¥Ç¥ë¡¢¥¤¥é¥ó¡¦¥ë¡¼¥Ó¥ó¤é¥Ð¥ó¥É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡Ö³§¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤»ä¤¿¤Á¤â°¦¤¹¤ë¥Ñ¥Ã¥È¤Î¤³¤È¤¬Îø¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤¬´°Á´¤Ë²óÉü¤·¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¥ó¥É¤ÏÆ±»þ¤Ë¡¢¤Ù¥Ã¥¯¤ä¥»¥¤¥ó¥È¡¦¥ô¥£¥ó¥»¥ó¥È¤Î¥®¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ê¡¼¤¬¡¢¥Ñ¥Ã¥È¤¬²óÉü¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢ÂåÌò¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤ªÂç»ö¤Ë¤Í¡¢Áá¤¯ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Í¡ª¡¡¤¹¤°¤ËÌá¤ë¤ï¡×¡Ö¥Ñ¥Ã¥È¡¢Áá¤¯²óÉü¤¹¤ë¤³¤È¤òµ§¤Ã¤Æ¤ë¤è¡ª¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¡¼¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Ï£±£°Æü¤Ë¥á¥¥·¥³¤Î¥°¥¢¥Ê¥Õ¥¡¥È½£¤Çº£Ç¯ºÇ½é¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¡£