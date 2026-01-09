ビッグボーイ、脂のりが良く肉厚なサーモンを堪能できる「サーモングリルフェア」開催
ハンバーグ&ステーキレストランの「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は1月8日より、「サーモングリルフェア」を開催している。
ビッグボーイ「サーモングリル&大俵ハンバーグ 付け合わせ焼き野菜(200g)」
本フェアでは、脂のりの良いアトランティックサーモンを使用した「サーモングリル」を、ビッグボーイの看板メニュー「直火焼き大俵ハンバーグ」や「手ごねハンバーグ」と一緒に提供する。「サーモングリル」は、表面は300℃の直火で、中はオーブンでじっくり焼き上げることで、ふっくらとした食感となっている。
ビッグボーイ「サーモングリル&手ごねハンバーグ 150g 付け合わせ焼き野菜」
ビッグボーイ「サーモングリル&グリルチキン 200g 付け合わせ焼き野菜」
ビッグボーイ「サーモングリルのトリプルグリル 付け合わせ焼き野菜(手ごねハンバーグ 100g、グリルチキン 100g)
「サーモングリル&大俵ハンバーグ 付け合わせ焼き野菜(150g)」(1,958円)、「サーモングリル&手ごねハンバーグ 150g 付け合わせ焼き野菜」(1,694円)、「サーモングリル&グリルチキン 200g 付け合わせ焼き野菜」(1,738円)、「サーモングリルのトリプルグリル
付け合わせ焼き野菜(手ごねハンバーグ 100g、グリルチキン 100g)」(1,958円)がラインアップ。
また、「サーモングリル」は単品(1枚／759円、2枚／1,419円)でも注文可能。
ビッグボーイ「サーモングリル」単品
