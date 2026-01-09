Amazfit、通常使用で25日間バッテリーが持つ大画面スマートウォッチ
Zepp Healthは1月9日、1.5インチAMOLEDディスプレイを搭載したスマートウォッチ「Amazfit Active Max」を予約開始した。発売日は1月21日で、価格は28,900円。
Amazfit Active Max
Amazfit Active Maxは1.5インチのAMOLED円形ディスプレイを備えたスマートウォッチ。大画面に加え480×480（323 PPI）の解像度で視認性が高く、日常的な傷や衝撃から画面を保護する強化ガラスを採用している。輝度は最大3,000nit。
170以上のワークアウトや日常的な健康トラッキング機能を搭載。バッテリー容量は658mAhで、通常使用で最大25日間使える。ストレージ容量は4GB。スピーカーおよびマイクを内蔵し、ハンズフリー通話や、GPT4.oを統合したAI音声操作システム「Zepp Flow」も利用可能。
搭載センサーは6軸加速度、6軸ジャイロ、温度、環境光、地磁気、気圧高度など。位置測定は5衛星測位システム（GPS、GLONASS、Galileo、BDS、QZSS）＋円偏波GPSアンテナに対応する。
このほかAI画像認識機能を使った栄養管理「Zepp App Food Log」や、事前のマップダウンロードによりスマートフォンとBluetooth接続していない環境でウォッチ単独のナビゲーション機能などが利用できる。マップはベースマップ、等高線を示すコンターマップ、スキーリゾート専用マップに対応し、ターンバイターン方式のルート案内機能も用意する。
○Amazfit Active Maxの主な仕様
画面サイズ: 1.5インチAMOLEDディスプレイ
解像度 : 480×480（323 PPI）
本体: アルミニウム合金、強度強化樹脂
ストラップ素材: シリコン
バッテリー駆動時間: 通常使用で最大25日間、ヘビー利用で最大13日、GPS使用時で最大64時間
防水 : 5ATM（50m防水）
本体サイズ : 48.5×48.5×12.2mm
重さ : 39.5g（本体のみ）
カラー : ブラック
