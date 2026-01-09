礼真琴主演ミュージカル「バーレスク」公演中止を発表 梅田芸術劇場が謝罪「断念せざるを得ない状況」
【モデルプレス＝2026/01/09】梅田芸術劇場は1月9日、ミュージカル『バーレスク』日本版公演を中止することを発表した。
【写真】「バーレスク」主演予定だった元宝塚トップスター
同劇場は「ミュージカル『バーレスク』日本版公演の上演権を取得し、実現に向けて入念に制作における準備を進めてまいりました。しかしながら、誠に遺憾ではございますが、本公演の実施を断念せざるを得ない状況となりました」と説明。「本公演を心待ちにしてくださっていたお客様には、このようなご報告となりましたこと、心より深くお詫び申し上げます。あわせて、公演の実現に向けてご尽力いただきました日本キャストならびにスタッフの皆様に対しましても、多大なるご迷惑をお掛けいたしましたこと、重ねてお詫び申し上げます」と謝罪し、「このたびの事態を重く受け止め、今後はこれまで以上に真摯に舞台制作に取り組み、皆様に信頼していただける舞台エンタテインメントをお届けできるよう、誠心誠意努めてまいります」と伝えた。
本作は、2010年に公開されたミュージカル映画「バーレスク」を元にした新作ミュージカル。元宝塚歌劇団の星組トップスター・礼真琴を主演に迎え、2026年5月〜8月にかけて東京・東急シアターオーブほか、大阪・梅田芸術劇場メインホール、福岡・博多座にて上演される予定だった。（modelpress編集部）
