近鉄の新型一般車両がお披露目 青と白のツートンカラーの車体でイメージ一新 車内には様々な「やさしさ」
通勤通学の足に使われている方も多いのではないでしょうか。近鉄の新型一般車両が9日お披露目されました。その見た目に注目です。
青と白のツートンカラーの車体。
近鉄名古屋線28年ぶりとなる新型一般車両「1A系」が、16日から運行が始まります。
その青い車体を、ホームにいた人たちも写真に収めます。
「青いなあ」(客)「かっこよかった」(客) 「斬新だなと思った」(客)
近鉄電車といえば、赤色の車体がおなじみですが、「進化の青」として近鉄の一般車両では初となる青をカラーリング。
名古屋線は伊勢志摩につながっていることから、海をイメージした色合いにもなっています。
車内のシートは、赤や緑の座席もあってカラフルに。車内には様々な「やさしさ」が
ドア付近には、広々としたスペースの座席が。これは一体？
「『やさしば』というスペース。子育て世代、ベビーカーの利用者に気兼ねなく利用してもらいたい。やさしさを共有し合える場所ということで新しく導入した」(近畿日本鉄道 技術管理部 光野英織課長)
のんびりくつろげる芝をイメージしたという、その名も「やさしば」。
誰もが使える座席ですが、ベビーカーや大きな荷物を抱えた人に、周囲を気にせず使ってほしいといいます。
電車の中で動いてしまいがちなキャリーケースも、車輪をひっかけるストッパーがついているため、安定した状態を保つことができます。
他にも、車内には様々な「やさしさ」が。
停車駅などがわかりやすい大型ディスプレイや、握りやすいつり革に加え、名古屋線の一般車両では初となるバリアフリーの多目的トイレを設置。
利用状況に応じて、座席の向きを変えることもできます。
「あらゆる方々に、利用しやすい車両をコンセプトにしている。子育て世代も高齢の方も利用しやすい車両」(光野課長)開発に力を入れるわけは？
近鉄が新型車両に投じた開発費は、約130億円。
これほどまでに力を入れるわけは――
「将来的に沿線人口が減っていくという中で、当社の沿線を選んでもらい住んでほしい」(光野課長)
今後、沿線人口の減少が見込まれるなか、これまで電車に乗っていなかった人も呼び込もうと、工夫を重ねたといいます。
「日常の華やかさをコンセプトにデザインしている。日常利用の中で、お出かけが楽しくなるような車両になっていけば」(光野課長)
近鉄のイメージを覆す、青色の新型車両。
名古屋線では、既存のすべての一般車両も青色に塗り替えることを検討しているということです。