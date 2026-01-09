「ばけばけ」吉沢亮、自身の役は「立ち回りがヒロインみたいになってますよね」

俳優の吉沢亮（31歳）が、1月9日に放送されたトーク番組「あさイチ」（NHK）に出演。朝ドラ「ばけばけ」で演じている自身の役について「立ち回りがヒロインみたいになってますよね」と語った。



朝ドラ「ばけばけ」に出演しているトミー・バストウが、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。バストウを良く知る人物として吉沢亮がVTR出演し、バストウについて「かわいいんですよ、彼は。『もう面倒くさい』とか言うんで、普通に。そういうちょっとした愚痴みたいなこともふざけたテンションで言ってくれるのが、すごくかわいいなと思うし。ものすごくストイックなんだけど、あえてそういう自分の弱い部分も見せてくれる男なので、僕は『いい男だな』と思いながら、好きだなと思います」と話す。



また、自身が演じる錦織友一という役について、バストウ演じるヘブン先生に「恋してんじゃん。めちゃめちゃ好きじゃん、と思いましたね。なんかもう、立ち回りがヒロインみたいになってますよね、錦織さん。奥さんいるはずなんですけれど、ただただヘブン先生に恋をしている乙女みたいになってる。それが面白いなと思って」と語った。